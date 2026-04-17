Folk-ul unește generații, la ediția a VII-a a Festivalului Vama de la Munte. Cei mai îndrăgiți artiști, prezenți pe scenă. Programul complet

Festivalul Național de Folk Vama de la Munte revine pe 1 și 2 august, la Vama Buzăului, cu o nouă ediție care promite să aducă din nou muzica mai aproape de natură și de public. Evenimentul, ajuns la a șaptea ediție, continuă să crească de la an la an și adună câteva mii de spectatori din toată țara, atrași de atmosfera aparte din mijlocul munților.

Pe scenă vor urca nume importante ale muzicii românești, precum Ducu Bertzi, Cristi Minculescu alături de Iris, Mircea Baniciu sau Dan Bittman, dar și artiști din noua generație, într-un mix care își propune să creeze o punte între generații. Organizatorii mizează și în acest an pe diversitatea line-up-ului, dar și pe energia publicului, care contribuie la identitatea festivalului.

„Line-up-ul din vară reunește nume consacrate precum Ducu Bertzi & Constantin Neculae, Iris – Cristi Minculescu, Valter & Boro, Mircea Baniciu & Band, Dan Bittman & Jul Baldovin, Fără Zahăr, Cristi Dumitrașcu & Andreas Aron, T.V.A, Alina Manole, Cătălin Stepa & Aurelian Epuraș, Ocru, Ștefan Orfescu, dar și artiști din generația tânără: Dianna și Andreea Hristea & Family”, au arătat organizatorii.

Festivalul are loc într-un cadru aparte, în inima munților, unde participanții stau pe baloți de paie, lângă focuri de tabără, în apropierea râului Buzău. Conceptul evenimentului este gândit ca un refugiu cultural pentru publicul urban, care caută o experiență autentică, departe de aglomerația orașelor și de scenele clasice de festival.

„Festivalul dorește să își păstreze misiunea de a crea o punte între generații, în care artiști celebri de muzică folk oferă promovare și susținere noului val de muzicieni”, spun organizatorii.

Biletele au fost deja puse în vânzare online, iar organizatorii anunță că și în acest an copiii sub 14 ani beneficiază de acces gratuit, dacă sunt însoțiți de adulți. În ceea ce privește cazarea, participanții pot alege între pensiunile din zonă sau varianta campingului, o opțiune preferată de mulți dintre cei care vin pentru experiența completă în natură.

Un element aparte al festivalului rămâne open stage-ul organizat zilnic, de la ora 16:30, unde oricine poate urca pe scenă pentru a cânta în fața publicului. Inițiativa susține ideea de comunitate și oferă șansa unor artiști necunoscuți să se facă remarcați.

„Prin Festivalul Vama de la Munte ne-am propus să readucem muzica folk în spațiul ei firesc, adică aproape de oameni și de natură. Nu am vizat să creștem cantitativ, ci calitativ, cu autenticitate. Acest Festival nu este doar despre muzică, ci despre o stare. Invităm publicul să lase telefoanele deoparte și să se reconecteze cu natura, cu muzica și cu oamenii din jur. Faptul că ne-am dezvoltat atât de mult în numai câțiva ani ne arată că publicul exact asta caută: o experiență directă, fără filtre. În același timp, pentru fenomenul folk este esențial faptul că în fiecare an aici urcă pe scenă și artiști foarte tineri. Folk-ul are viitor prin această continuitate a generațiilor”, a declarat Ducu Bertzi.

Cristi Minculescu a explicat că rock-ul și folk-ul aduc în prim-plan aceeași poveste.

„Folk-ul și rock-ul spun, până la urmă, aceeași poveste: despre libertate, adevăr și oameni. Ne bucurăm să revenim pe 2 august la Festivalul de la Vama Buzăului, un loc în care ne-am simțit excelent încă de prima dată. Are ceva aparte - o atmosferă relaxată, caldă, iar cadrul, acolo pe malul râului Buzău, este pur și simplu idilic. La astfel de întâlniri ne place să ne aducem piesele într-o zonă acustică mai apropiată de esență, de voce, de mesaj, de emoție. Iar publicul simte asta. La fel ca în rock, și în muzica folk oamenii vin nu doar să asculte muzica, ci să o și trăiască. Iar felul în care publicul acestui festival trăiește muzica întărește și mai mult legătura dintre noi. Pentru noi, e o bucurie să revenim la Festivalul Folk Vama de la Munte și să ne revedem cu oamenii care dau acestui loc energia lui specială”, a afirmat el.

Primarul comunei Vama Buzăului, Tiberiu Chirilaș, a evidențiat impactul economic și turistic al festivalului, care a devenit în ultimii ani un punct de atracție major pentru zonă.

„Există o diferență clară între marile scene urbane și un loc atât de pitoresc precum cel de la Vama Buzăului, adică la munte, la țară. În ultimii ani, acest Festival a devenit un adevărat fenomen al zonei pentru că este cel mai important eveniment cultural de la noi. Vorbim despre un flux constant de vizitatori care ajung să descopere și atracțiile turistice. Administrația locală rămâne partener al acestui festival prin tot sprijinul pe care putem noi să-l oferim pentru că ne-am convins de beneficii: odată cu Festivalul crește numărul de turiști, se dezvoltă afacerile locale și se consolidează identitatea zonei ca destinație turistică. Toate acestea, muzică, turism, trasee, drumeții și gastronomie susțin puternic economia locală pe durata verii”, a afirmat acesta.

Festivalul de la Vama Buzăului face parte dintr-un fenomen mai amplu, în care muzica folk câștigă din nou teren în România, pe fondul creșterii numărului de evenimente de profil și al interesului tot mai mare din partea publicului tânăr. Organizatorii vorbesc despre o revitalizare a scenei folk și despre o schimbare de perspectivă, în care experiența și autenticitatea devin tot mai importante pentru spectatori.

Festivalul este organizat de Tomorrow Events SRL, iar pentru informații suplimentare, iubitorii muzicii folk pot lua legătura cu Rareș Bertzi, la adresa contact@festivalvamadelamunte.ro sau la numărul 0723640464.