Ducu Bertzi, îndrăgitul artist folk, împlinește 70 de ani

Ducu Bertzi, cunoscutul artist folk și Omul cu chitara, împlinește astăzi 70 de ani, marcând o carieră de peste patru decenii dedicate muzicii românești. Originar din Sighetu Marmației, Maramureș, Bertzi a devenit un simbol al muzicii folk, fiind apreciat pentru piesele care au captivat mai multe generații.

Ducu Bertzi și-a descoperit pasiunea pentru muzică încă din adolescență, studiind vioara și apoi înființând, la 14 ani, trupa de rock Expres 69, care ulterior a devenit Mi bemol rock. În liceu, Bertzi a cântat la toate seratele școlare, punând bazele unei cariere artistice ce avea să se extindă rapid.

După ce a absolvit Facultatea de Mecanică Fină a Institutului Politehnic din București în 1979, și-a început activitatea profesională ca subinginer, continuând însă să dezvolte proiecte muzicale.

În 1973, participarea la primul festival de poezie și muzică de la Sighet i-a adus primul mare premiu, o valiză simbolică, marcând debutul său public. În 1976, Bertzi a urcat pe scena Baia Mare cu piesa „Țara de pripas”, în timpul spectacolului Cenaclului Flacăra, iar de atunci a devenit unul dintre cei mai cunoscuți interpreți folk ai țării.

Pe parcursul anilor, a colaborat cu grupul SONG, condus de Ioan Luchian Mihalea, și a realizat emisiuni de muzică folk la Radio București, Radio România Actualități și TVR, consolidându-și statutul de artist respectat.

Din 1995, Bertzi s-a dedicat exclusiv muzicii, lansând în 1997 primul său album de autor în format casetă și CD. În 2003, a început proiectul „Ducu Bertzi și invitații săi”, alături de Florian Pittiș, Marius Bațu și Mihai Neniță, care a generat zeci de spectacole în țară și străinătate.

O parte a acestui proiect a fost inclusă pe CD-ul „Ducu Bertzi și Florian Pittiș în concert” (2009), iar lansarea DVD-ului în 2010 a adus publicului integralul spectacolului.

Artistul a primit numeroase premii și distincții, inclusiv Premiul pentru întreaga activitate la Festivalul „Om Bun” (2000), Premiul „ARTE” pentru proiectul cultural „Marți la ceasul bun” (2004) și Diploma de Excelență a TVR3 (2006).

În ianuarie 2025, Bertzi a lansat piesa „Joc”, un omagiu adus tradițiilor Maramureșului, realizată în colaborare cu Adrian și Mihai Neniță, și cu participarea regretatului Marius Bațu la chitară.