Valentin Moldovan, voce emblematică a Cenaclului Flacăra, a încetat din viață la 67 de ani

Valentin Moldovan, artist folk de marcă al generației ’70–’80 și fost membru al Cenaclului Flacăra, s-a stins din viață la vârsta de 67 de ani. Anunțul a fost făcut de Andrei Păunescu pe Facebook: „Din păcate, echipa de dincolo a Cenaclului Flacăra s-a mărit cu Valentin Moldovan, aflu în plină noapte de la Cristian Buică. Abia plecase și Adrian Jacotă.”

Originar din județul Bistrița-Năsăud și stabilit ulterior în Maramureș, Moldovan a fost recunoscut pentru timbrul său vocal inconfundabil și pentru modul autentic în care transmitea emoția prin vers și chitară. A fost considerat un artist complet – discret, profund și devotat muzicii, lăsând o amprentă puternică în scena folk românească.

Tragedia survine la doar șase luni după dispariția lui Ghiță Danciu, colegul și prietenul său din formația Orizont 77, alături de care a împărțit scena timp de zeci de ani.

Drumul său în muzică a fost marcat de succes încă de la început. În 1984, Valentin Moldovan s-a alăturat Cenaclului Flacăra, după ce a câștigat Festivalul Național „Baladele Dunării” și concursul „Totuși Iubirea”, coordonat de Adrian Păunescu. De atunci, numele său a devenit sinonim cu sensibilitatea și poezia specifică folkului românesc.

Creația care l-a consacrat, „Balada fulgerată de vânt”, a fost preluată și iubită de public sub titlul „Rău mă dor ochii, mă dor”, cântec considerat astăzi parte din tezaurul cultural național. Regretatul jurnalist George Stanca aprecia că piesa este „al doilea cântec care se confundă cu folclorul românesc, după Om bun al lui Dan Aldea”.

Valentin Moldovan a fost o prezență constantă la festivalurile de folk, la concerte și la galele comemorative ale Cenaclului Flacăra, unde publicul îl primea cu căldură și aplauze prelungite. Generații întregi îl asociază cu spiritul sincer, poetic și plin de lumină al muzicii folk românești.

Pe parcursul carierei sale, Moldovan a colaborat cu numeroși artiști și a lăsat în urmă un repertoriu apreciat de critici și iubitorii genului, influențând tineri interpreți și menținând vie tradiția folkului românesc autentic.