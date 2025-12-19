Vasile Șeicaru vorbește pentru prima dată despre plecarea de la Cenaclu. „A fost îngrozitor”

Cunoscutul cantautor Vasile Șeicaru a povestit la un podcast despre plecarea de la cenaclul Flacăra. A fost un moment care l-a marcat pe artist, mai ales că a fost marcat de un articol de ziar.

Artistul a explicat că lucrul la Cenaclu nu era chiar pentru toată lumea. Asta pentru că se cânta foarte mult și se munceau cam 8 ore la un astfel de eveniment. Ba mai mult, astfel de întruniri erau foarte dese, aproape zilnice. Ceea ce făcea ca uzura artiștilor să fie una mare. Cu toate acestea, plecarea lui a avut legătură cu un articol apărut în Flacăra.

”A apărut un articol în Flacăra și am plecat. Ștefan a zis atunci că el ajunge înaintea mea la gară și a plecat și el. Eu nu l-am luat pe Ștefan în Cenaclu, voiam să-mi văd de treaba, nici nu mai știam dacă o să mai cânt. Dar ceva trebuia să fac în legătură cu muzica. Apare articolul, dar pe mine m-a sunat Constantin Dragomir, redactor la Flacăra, și mi-a zis, vezi Vale că mâine o să apară un articol îngrozitor. Și 80% este la adresa ta, să nu cumva să crezi că eu am scris așa ceva. M-au pus să semnez”, a explicat solistul.

Din cauza nedreptăților scrise acolo, Vasile Șeicaru a suferit enorm. ”Și eu spun asta după atâta vreme, că acesta e adevărul. Când am citit și-am văzut ce au scris acolo. Noaptea sfâșiam perna cu dinții nu mai puteam să ies din casă, pentru că lumea ținea cu el. Mi-a spus că pe o stradă plină cu gunoaie m-am născut eu.

Și de acolo eu am ajuns la o cotă nebănuită de unde privesc cu răutate tineretul revoluționar. Cam despre asta era vorba și eu nu puteam să dezmint că nimeni nu mă băga în seamă”, a mai spus el.

Chiar dacă a plecat de la cenaclu, Vasile Șeicaru și Stefan Hrușcă au avut o colaborare lungă și extrem de fructuoasă pe plan profesional. Cei doi au compus, au cântat și sunt cunoscuți în toată țara și peste hotare.