Explozie puternică într-un bloc din Aleșd. O femeie a fost grav rănită

Explozie puternică într-un bloc din Aleșd. O femeie a fost grav rănită
O explozie s-a produs în noaptea de marți spre miercuri într-un bloc din Aleșd, orașul natal al lui Ilie Bolojan, cel mai probabil din cauza unei butelii de gaz. Deflagrația a avut loc la etajul întâi și a rănit grav o femeie aflată în apartament, potrivit presei locale.

Explozie într-un bloc din Aleșd. O femeie a fost proiectată de suflul puternic

Echipajele medicale au intervenit rapid pentru acordarea primelor îngrijiri. Pompierii continuă evaluarea și asigurarea zonei, după ce suflul exploziei a provocat pagube semnificative.

Autoritățile au fost alertate prin apel la 112, înainte de ora 23. Lt. col. Camelia Roșca, purtătorul de cuvânt al ISU Crișana, a declarat că victima a suferit arsuri pe 30–40% din suprafața corpului și a fost preluată de echipajele medicale. Explozia a dus la prăbușirea unui balcon, ceea ce a îngreunat intervenția pompierilor și a crescut riscurile în zonă.

Forțe mobilizate la fața locului

La intervenție au participat trei echipaje de pompieri militari de la Stația Aleșd, cu două autospeciale de intervenție, echipajul SMURD de Terapie Intensivă Mobilă din Oradea și un echipaj al Serviciului de Ambulanță.

De asemenea, echipajul CBRN din Oradea a verificat eventuale riscuri suplimentare legate de scurgeri de gaze sau alte substanțe periculoase. Pompierii au început evacuarea locatarilor și au oprit alimentarea cu energie electrică, ventilând casa scării pentru a preveni alte acumulări de gaz. Până acum, nu au fost raportate alte victime.

Cauza probabilă a exploziei

Ancheta preliminară indică faptul că explozia a avut loc când femeia a aprins lumina în bucătăria de pe balcon, unde se acumulase gaz de la o butelie. Scânteia electrică a declanșat deflagrația puternică.

Deși balconul a fost grav afectat și proprietarii au trecut prin momente de groază, structura blocului nu a fost compromisă. După verificări și ventilarea completă a imobilului, locatarii vor putea reveni în apartamentele lor, cu excepția celor direct afectați.

