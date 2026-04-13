Chevron și Shell revin în Venezuela. Acorduri majore pentru petrol și gaze într-un context geopolitic tensionat

Companiile energetice Chevron și Shell sunt pe punctul de a semna acorduri strategice cu autoritățile venezuelene pentru dezvoltarea unor proiecte majore de petrol și gaze, într-un moment în care Venezuela încearcă să-și relanseze sectorul energetic și să atragă investiții străine după ani de declin și sancțiuni internaționale, potrivit Reuters,

Negocierile dintre autoritățile venezuelene și giganții energetici occidentali au ajuns într-o fază avansată, cu semnarea unor acorduri așteptată în mod iminent.

Chevron urmează să returneze statului venezuelean un câmp de gaze offshore și să participe la dezvoltarea unui bloc de țiței extra-greu din centura Orinoco, una dintre cele mai bogate regiuni petroliere din lume.

În paralel, Shell este așteptată să preia operarea câmpului de gaze Loran, parte a unui zăcământ transfrontalier cu Trinidad și Tobago.

Termenii exacți ai acordurilor nu au fost încă făcuți publici, însă acestea vor fi semnate cu Ministerul Petrolului din Venezuela și compania de stat PDVSA, în prezența conducerii interimare a țării.

Aceste inițiative reprezintă o schimbare semnificativă față de perioada anterioară, când sancțiunile și instabilitatea politică au limitat drastic implicarea companiilor occidentale în sectorul energetic venezuelean.

Un factor central care a permis reluarea negocierilor este reforma amplă a legislației petroliere adoptată la începutul anului 2026.

Noua lege oferă companiilor străine o autonomie mult mai mare în exploatarea, exportul și comercializarea resurselor, chiar și în cadrul unor parteneriate în care PDVSA rămâne acționar majoritar.

Această schimbare reprezintă o abatere importantă de la modelul anterior, în care controlul statului era aproape total. Autoritățile venezuelene încearcă astfel să recâștige încrederea investitorilor internaționali și să mobilizeze capital pentru modernizarea infrastructurii energetice.

În același timp, Statele Unite au relaxat semnificativ sancțiunile asupra sectorului energetic, permițând unor companii precum Chevron, Shell, BP sau Eni să reia operațiunile și să negocieze noi contracte.

Această dublă deschidere – legislativă și geopolitică – a creat un context favorabil pentru relansarea investițiilor.

Pentru Chevron, acordul vizat are o importanță strategică majoră. Compania intenționează să își extindă operațiunile din cadrul proiectului Petropiar către zona Ayacucho-8, un bloc petrolier situat în apropiere și considerat insuficient exploatat până în prezent.

Centura Orinoco concentrează peste trei sferturi din rezervele de țiței ale Venezuelei, în special sub formă de petrol extra-greu, dificil de exploatat și procesat.

Dacă acordul va fi finalizat, Chevron ar putea deveni cel mai mare producător privat din această regiune, depășind alți investitori internaționali care au părăsit piața în urma naționalizărilor din trecut.

Compania mizează pe experiența acumulată în Venezuela și pe infrastructura deja existentă pentru a crește producția într-un interval relativ scurt.

De altfel, proiecte similare ar putea contribui la creșterea producției totale a Venezuelei cu sute de mii de barili pe zi în următorii ani, potrivit estimărilor din industrie.

În cazul Shell, accentul cade pe dezvoltarea resurselor de gaze naturale, în special în proiecte offshore. Câmpul Loran, pe care compania ar urma să îl opereze, conține aproximativ 206,7 miliarde de metri cubi de gaze și este conectat geologic cu zăcământul Manatee din Trinidad și Tobago.

Planul Shell este de a integra dezvoltarea acestor câmpuri într-un sistem regional de producție și export, gazul urmând să fie transportat către facilitățile din Trinidad pentru procesare și lichefiere.

Potrivit oficialilor din Trinidad, producția din acest proiect ar putea începe chiar din 2027, iar capacitatea conductelor de transport este deja în curs de extindere pentru a susține volume mai mari.

În plus, Shell analizează și alte oportunități în Venezuela, inclusiv câmpuri din proiectul Mariscal Sucre și alte perimetre cu potențial semnificativ de gaze naturale.

Această strategie reflectă o tendință globală de creștere a investițiilor în gaze naturale, considerate o sursă de energie de tranziție în contextul decarbonizării.

Sectorul petrolier venezuelean, cândva unul dintre cele mai productive din lume, a suferit un declin dramatic în ultimele două decenii, din cauza sancțiunilor, lipsei de investiții și problemelor de management.

Relansarea actuală este parte a unui plan mai amplu de reconstrucție estimat la aproximativ 100 de miliarde de dolari, care vizează modernizarea infrastructurii și creșterea producției.

Companiile internaționale joacă un rol esențial în acest proces, oferind atât capital, cât și expertiză tehnică. În același timp, autoritățile încearcă să revizuiască contractele existente și să elimine proiectele inactive, pentru a face loc unor investiții noi.

Cu toate acestea, provocările rămân semnificative: infrastructura este degradată, unele câmpuri au fost abandonate, iar sistemele logistice și de transport necesită investiții majore.

Reluarea investițiilor în Venezuela are loc într-un moment de volatilitate ridicată pe piețele globale de energie. Conflictul din Orientul Mijlociu, în special tensiunile legate de Iran și Strâmtoarea Ormuz, a contribuit la creșterea prețurilor petrolului și la intensificarea competiției pentru resurse.

În acest context, accesul la rezervele vaste ale Venezuelei devine din nou atractiv pentru marile companii energetice, care caută să-și diversifice sursele de producție și să reducă riscurile geopolitice.

De asemenea, apropierea geografică de Statele Unite și infrastructura existentă fac din Venezuela o opțiune strategică pentru aprovizionarea pieței nord-americane și pentru exporturile globale.

Dacă acordurile vor fi implementate conform planului, impactul asupra economiei venezuelene ar putea fi semnificativ. Creșterea producției de petrol și gaze ar genera venituri suplimentare pentru stat și ar contribui la stabilizarea economiei.

Pentru companiile implicate, proiectele oferă acces la unele dintre cele mai mari rezerve de hidrocarburi din lume, într-un moment în care resursele ușor accesibile devin tot mai rare.

În același timp, aceste investiții ar putea contribui la revitalizarea industriei regionale de gaze naturale lichefiate, în special în Trinidad și Tobago, care depinde de noi surse de aprovizionare pentru a-și menține capacitățile de export.

Acordurile pregătite de Chevron și Shell cu Venezuela marchează un moment de cotitură pentru sectorul energetic al țării, aflat într-un proces amplu de restructurare și redeschidere către investiții internaționale.

Susținute de reforme legislative și de relaxarea sancțiunilor, aceste proiecte reflectă interesul reînnoit al marilor companii pentru resursele venezuelene, dar și nevoia globală de diversificare a surselor de energie.

Rămâne de văzut în ce măsură aceste inițiative vor reuși să depășească provocările structurale și politice ale sectorului, însă ele indică deja o schimbare de direcție cu potențial major pentru piața globală a energiei.