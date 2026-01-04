Venezuela și-a ales președintele interimar. Cine o să conducă țara după ce Maduro a fost capturat de SUA

Curtea Supremă a Venezuelei a stabilit ca vicepreședinta Delcy Rodriguez să preia interimar atribuțiile prezidențiale, după ce Nicolas Maduro a fost capturat într-o operațiune a forțelor americane, transmite Reuters. Camera Constituțională a precizat că această măsură este menită să asigure continuitatea instituțională a statului.

Potrivit deciziei instanței, Delcy Rodriguez va exercita „funcția de președinte al Republicii Bolivariene Venezuela, pentru a garanta continuitatea administrativă și apărarea integrală a Națiunii”.

Documentul mai arată că judecătorii vor analiza în continuare situația pentru a „stabili cadrul juridic aplicabil care să garanteze continuitatea statului, administrarea guvernării și apărarea suveranității în fața absenței forțate a Președintelui Republicii”.

Hotărârea vine după ce Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor prelua conducerea Venezuelei, în urma reținerii lui Nicolas Maduro.

„Vom conduce noi Venezuela”, a spus Trump, fără a oferi detalii suplimentare despre modul în care acest lucru ar urma să fie pus în practică.

El a mai susținut că secretarul de stat Marco Rubio a purtat discuții cu Delcy Rodriguez, despre care a afirmat că ar fi dispusă să colaboreze cu Washingtonul pentru o tranziție pașnică.

La scurt timp, Delcy Rodriguez a respins afirmațiile liderului american și a reafirmat legitimitatea lui Maduro.

„Nicolas Maduro este singurul președinte al Venezuelei”, a declarat ea, făcând apel la calm și unitate în fața „răpirii” liderului de la Caracas. Rodriguez a cerut eliberarea imediată a lui Maduro, „singurul președinte al Venezuelei”.

De-a lungul timpului, Nicolas Maduro a descris-o pe Rodriguez drept o „tigroaică”, remarcând modul în care își apără guvernul socialist. Vicepreședinta lucrează îndeaproape cu fratele ei, Jorge Rodriguez, președintele Adunării Naționale. În vârstă de 56 de ani, Delcy Rodriguez s-a născut în Caracas pe 18 mai 1969. Este fiica lui Jorge Antonio Rodriguez, figură a mișcării de gherilă de stânga și fondator al Ligii Socialiste în anii ’70.

Rodriguez a deținut simultan portofoliile de ministru al finanțelor și al petrolului, alături de funcția de vicepreședintă, devenind una dintre figurile centrale în gestionarea economiei Venezuelei și în relația guvernului cu mediul privat.

Este absolventă a Universidad Central de Venezuela și a urcat rapid în ierarhie: a condus Ministerul Comunicațiilor și Informațiilor între 2013 și 2014, iar între 2014 și 2017 a ocupat funcția de ministră de externe, perioadă marcată de numeroase dispute diplomatice.

În 2017, Rodriguez a preluat conducerea Adunării Constituante pro-guvernamentale, structură care a extins prerogativele lui Maduro. A fost numită vicepreședintă în iunie 2018, când Maduro a anunțat pe X că este „o femeie tânără, curajoasă, experimentată, fiica unui martir, revoluționară și încercată în mii de bătălii”. În august 2024, președintele i-a adăugat și portofoliul petrolului, atribuindu-i coordonarea răspunsului la sancțiunile tot mai dure impuse de Statele Unite asupra industriei energetice.