Mari probleme cu un produs foarte cumpărat în România. A fost retras de la rafturi

Un produs foarte cumpărat de români a fost retras în regim de urgență de la rafturi, în urma deciziei luate de oficialii de la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Murăturile asortate din Metro, care conține alergeni (migdale), sunt subiectul alertei. Mai exact, denumirea produsului este: „Fine Life - Murături asortate”, de 1.900 g. Cei care au cumpărat murăturile sunt îndemnați să nu le consume și să returneze produsul.

„ANSVSA informează consumatorii că Metro Cash & Carry România a inițiat retragerea de la comercializare și de la clienți a produsului “Murături Asortate Fine Life 1900g”, din următorul lot:

Cod de bare: 5948792078133 Lot / Data expirării: 318 / 14.11.2027

Motivul rechemării: produsul conține alergen – Migdale, neprecizat pe etichetă.

Dacă ați achiziționat acest produs, vă rugăm să nu îl consumați și să îl returnați în oricare dintre magazinele Metro Cash & Carry România până la data de 31.12.2025, urmând să primiți contravaloarea acestuia”, a fost anunțul pe care l-au făcut reprezentanții ANSVSA pe rețelele sociale.

Altfel, o altă problemă, ce ține de mediul on-line este răspândirea produselor comercializate fără ca producătorii să poată fi verificați de autorități.

Vânzarea în mediul online a prăjiturilor, cozonacilor sau a oricăror produse alimentare de către persoane neînregistrate este o activitate ilegală.

Niciun consumator nu ar trebui să cumpere alimente de la persoane fizice care își promovează produsele pe platforme precum Facebook, Instagram sau TikTok, fără să dețină o formă legală de înregistrare, un laborator sau o bucătărie verificată sanitar-veterinar și fără respectarea condițiilor minime de igienă”, a fost avertismentul făcut de dr. Alexandru Bociu, președintele de la ANSVSA.