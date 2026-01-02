Social

Trei băuturi calde pe care le poți savura în zilele geroase. Rețete pentru iubitorii de ciocolată

Trei băuturi calde pe care le poți savura în zilele geroase. Rețete pentru iubitorii de ciocolată
În zilele friguroase de iarnă, băuturile calde sunt preferate de toată lumea, iar cafenelele și restaurantele vin cu o ofertă variată în acest sens. Dacă vrei să te bucuri de ele acasă și să economisești o sumă considerabilă, aceste rețete îți vor fi de mare ajutor. Pe primul loc în topul preferințelor se află ciocolata caldă. Pe rețelele de socializare, imaginile cu cești aburinde, decorate cu frișcă, bezele sau fulgi de ciocolată, strâng mii de aprecieri și comentarii. Iată cât de ușor le poți pregăti acasă.

1. Ciocolată caldă cu bezele

Ingrediente:

  • 200 ml lapte
  • 50 g ciocolată neagră sau cu lapte
  • 1 linguriță zahăr (opțional)
  • Bezele pentru decor

Mod de preparare: Se încălzește laptele într-o cratiță, fără a-l aduce la punctul de fierbere. Ciocolata se rupe în bucăți și se adaugă în lapte, amestecând până se topește complet. Se poate îndulci după gust. Se toarnă în ceașcă și se presară deasupra bezele, care se vor înmuia ușor și vor aduce un plus de savoare.

ciocolata calda

ciocolata calda. Sursa foto: Freepik

2. Ceai de ghimbir cu lămâie și miere

Ingrediente:

  • 250 ml apă
  • 1-2 felii de ghimbir proaspăt
  • Sucul de la jumătate de lămâie
  • 1 linguriță miere

Mod de preparare:

Se aduce apa la fierbere și se adaugă feliile de ghimbir, lăsându-le să fiarbă între cinci și șapte minute. Se strecoară ceaiul într-o cană, se adaugă sucul de lămâie și mierea. Ghimbirul va oferi o senzație de căldură imediată și va întări sistemul imunitar.

3. Latte cu scorțișoară, vanilie și ciocolată rasă

Ingrediente:

  • 200 ml lapte
  • 1 lingură cafea espresso sau instant
  • 1 linguriță zahăr sau sirop de vanilie
  • un praf de scorțișoară pentru decor
  • 2-3 bucăți de ciocolată pentru decor

Mod de preparare:

Pentru a pregăti această băutură caldă, laptele se încălzește mai întâi, având grijă să nu fiarbă, și se bate ușor pentru a obține o spumă fină, aerată, care va da textura bogată a cafelei.

latte

Latte. Sursa foto: Freepik

În paralel, se prepară cafeaua, preferabil proaspăt măcinată, care se toarnă încet peste laptele cald, păstrând stratul de spumă de deasupra.

Pentru a îndulci băutura, se poate adăuga zahăr sau sirop de vanilie. La final, ciocolata rasă se presară deasupra cafelei.

