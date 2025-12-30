Cum să faci salata de icre ca la restaurant. Pași simpli pentru acasă

Salata de icre este un preparat clasic al bucătăriei românești, nelipsit de pe mesele festive, mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă și aAnului Nou. Consistența cremoasă, gustul delicat și aroma specifică o transformă într-o alegere preferată atât ca aperitiv, cât și ca gustare între mese.

Rețeta poate părea simplă la prima vedere, dar succesul ei depinde de atenția acordată detaliilor, de calitatea ingredientelor și de tehnica de preparare.

150 g icre de crap sau știucă

100 ml ulei vegetal (preferabil de floarea-soarelui, fără a modifica aroma icrelor)

2 linguri apă minerală sau apă rece cu un vârf de sare

1 linguriță zeamă de lămâie sau oțet alb

Sare după gust

Icrele se scurg bine de lichidul în care vin ambalate, dacă sunt proaspete sau congelate. Pentru a elimina impuritățile și pentru a obține o textură fină, acestea se clătesc ușor sub un jet de apă rece, apoi se lasă să se scurgă complet. În cazul icrelor de sticlă sau congelate, se recomandă stoarcerea ușoară și verificarea lipsei pielițelor care ar putea strica consistența salatei.

Într-un bol curat, icrele se amestecă cu sarea și apa minerală. Apa ajută la obținerea unei texturi pufoase, iar sarea echilibrează gustul delicat. Se începe cu amestecarea cu o lingură sau un tel, până când icrele devin ușor cremoase și uniforme.

Uleiul se adaugă treptat, în fir subțire, în timp ce se amestecă constant. Tehnica este similară cu prepararea unei maioneze: adăugarea lentă a uleiului permite emulsionarea corectă și obținerea unei texturi dense, dar aerate. Se continuă până când se încorporează tot uleiul, iar salata capătă consistența dorită.

După ce uleiul a fost încorporat complet, se adaugă treptat zeama de lămâie sau oțetul, pentru a oferi salatei un gust ușor acrișor și proaspăt. La final, se mai ajustează sarea, dacă este necesar, pentru a echilibra aromele.

Salata de icre se poate servi simplă, pe felii de pâine proaspătă sau prăjită, dar poate fi completată cu ceapă fin tocată, felii de roșii sau castraveți. De asemenea, poate fi folosită ca umplutură pentru aperitive sau ca ingredient într-un platou de sărbătoare.