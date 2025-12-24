Social

Prăjitură rapidă pentru Crăciun. Dispare prima de pe platoul cu deserturi

Tăvălita cu nucă de cocos, o prăjitură însiropată și aromată.
Dacă nu ai apucat să pregătești deserturi sofisticate pentru masa de Crăciun și ești în căutarea unei prăjituri care se prepară rapid, această rețetă îți va fi de mare ajutor. Prăjitura „Tăvălită” are un gust incredibil de bun și un aspect pe măsură. Această prăjitură este inspirată de rețeta australiană „Lamington”, dar a fost adaptată și în bucătăria românească. Blatul moale și pufos, glazura bogată de ciocolată și stratul de nucă sau nucă de cocos fac din fiecare cubuleț o explozie de arome.

Rețeta de prăjitură Tăvălită

Pentru blat, aveți nevoie de ingrediente pe care majoritatea gospodinelor le au deja în cămară:

  • un ou
  • 200 de grame de zahăr, 3 linguri de ulei
  • 200 ml lapte
  • 2 linguri de cacao
  • 250 de grame de făină
  • un plic de praf de copt.

Glazura se pregătește din 200 ml lapte, 300 grame zahăr, 3 linguri cacao și esență de rom.

În ceea ce privește decorul, nuca măcinată sau nuca de cocos sunt ideale pentru tăvălirea prăjiturilor, oferind atât gust, cât și aspect.

Cacao

Cacao. Sursa foto: Pixabay

Mod de preparare pas cu pas

Pregătirea începe prin mixarea oului cu zahărul până când obțineți o compoziție cremoasă. Se adaugă apoi uleiul și laptele și se omogenizează bine. Făina, cacaoa și praful de copt completează aluatul, care trebuie amestecat până capătă o consistență asemănătoare checului.

Aluatul se toarnă într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și se coace în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius timp de aproximativ 30 de minute. După ce se răcește, prăjitura se taie în cuburi generoase, obținându-se între 35 și 50 de bucăți, în funcție de mărimea dorită.

Prăjitura Tăvălită, o explozie de arome

Glazura se prepară prin fierberea laptelui, zahărului și cacaoei până se îngroașă ușor. Se adaugă esența de rom și se lasă la răcorit puțin înainte de a tăvăli cuburile de prăjitură.

Pentru a obține o acoperire uniformă, se poate folosi un băţ pentru frigărui, iar prăjiturile se lasă câteva secunde în glazură pentru a absorbi cât mai mult din crema dulce.

La final, cuburile glazurate se trec prin nuca măcinată sau nuca de cocos, creând un strat crocant și aromat. Prăjiturile se așază pe un platou și se dau la rece, pentru ca aromele să se așeze complet.

Prăjitura „Tăvălită” nu necesită mult timp de preparare. Blatul se poate prepara în aproximativ 25 de minute, iar cu tot cu coacere și glazurare, timpul total ajunge la circa 50 de minute. Este o opțiune excelentă pentru Sărbători, fiind accesibilă și rapidă, dar în același timp impresionantă prin gust și aspect.

