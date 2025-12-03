Negresă Dubai de post. Rețeta care face furori pe rețelele sociale

Ciocolata Dubai a devenit cunoscută pe toată planeta și a avut succes în rândul celor care iubesc fisticul. Ulterior, cofetăriile au lansat cozonacul cu fistic sau prăjitura cu aceeași denumire. Mai nou, pe internet circulă o rețetă simplă de negresă de post cu fistic. Dacă vrei un desert de ost bogat și aromat, acest desert este ideal . Moale, pufos și ușor de preparat, deliciul care te trimite cu gândul la o vacanță în Dubai poate fi savurat în orice moment al zilei.

Ingrediente pentru blat:

200 g făină

150 g zahăr

50 g cacao pudră

1 plic praf de copt (10 g)

1 linguriță esență de vanilie

250 ml apă

80 ml ulei vegetal

un praf de sare

Pentru crema de fistic:

100 g fistic decojit

50 g zahăr pudră

2 linguri ulei vegetal

2-3 linguri apă fierbinte

1 linguriță esență de vanilie

Pentru glazură

50 g zahăr pudră

2 linguri cacao

2 linguri apă fierbinte

1 linguriță esență de vanilie

Preîncălzește cuptorul la 180°C și tapetează o tavă de 20x20 cm cu hârtie de copt. Într-un bol mare, amestecă făina, pudra de cacao, praful de copt, zahărul și sarea. Într-un alt vas, combină apa, uleiul și esența de vanilie.

Toarnă lichidele peste ingredientele uscate și amestecă până obții un aluat omogen. Toarnă jumătate din aluat în tavă și nivelează.

Mixează fisticul cu zahărul, uleiul, apa și esența până obții o pastă fină. Întinde crema uniform peste stratul de blat din tavă. Toarnă restul de aluat deasupra cremei și nivelează ușor. Coace timp de 30-35 de minute sau până când o scobitoare introdusă în blat iese curată.

Prepară glazura: amestecă zahărul pudră, pudra de cacao, apa fierbinte și esența până obții o pastă netedă. Toarnă glazura peste negresă cât este încă caldă. Lasă prăjitura să se răcească complet, iar apoi o poți tăia în forma dorită.

Dacă preferi varianta fără glazură, poți presăra deasupra zahăr pudră sau o poți savura ca atare.