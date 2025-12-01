Fasolea cu cârnați și papanașii, deliciile care nu ar trebui să îți lipsească de pe masă pe 1 Decembrie. Cele mai ușoare rețete

Masa de 1 Decembrie are un farmec aparte pentru fiecare român, iar majoritatea gospodinelor au grijă să aibă pe masă tradiționala fasole cu cârnați și delicioșii papanași. Dacă alegi să te bucuri de o astfel de masă copioasă la restaurant, nota de plată va fi destul de piperată. Cu mai puțin de 40 de lei, acestea pot fi pregătite acasă.

Ingredientele necesare pentru opt porții:

500 g fasole albă uscată

1,5–2 L apă pentru fiert fasolea

4–6 cârnați afumați (sau 500 g cârnați)

2 cepe mari, tocate mărunt. 1 morcov mare, ras

2–3 căței de usturoi, zdrobiți

2 linguri pastă de tomate

2 foi de dafin

1 linguriță boia dulce

¼ linguriță boia iute sau după gust (opțional)

2 linguri ulei sau 2–3 linguri untură

Sare și piper după gust

Pătrunjel proaspăt tocat, pentru servit

100 g costiță afumată tăiată cuburi

Pune fasolea într-un castron și las-o la înmuiat peste noapte, pentru a se hidrata uniform. Scurge apoi apa, clătește boabele și acoperă-le cu altă apă proaspătă. Fierbe totul la foc potrivit până când boabele devin moi, având grijă să îndepărtezi spuma care se adună la suprafață.

În paralel, rumenește cârnații într-o tigaie bine încinsă, până când prind crustă aurie. Scoate-i și ține-i deoparte. În aceeași tigaie, pune ulei sau untură și călește ceapa până devine lucioasă.

Adaugă morcovul ras și lasă-l câteva minute să-și elibereze aroma. Pune usturoiul zdrobit și amestecă scurt, doar cât să-și lase parfumul.

Încorporează pasta de tomate și boiaua, legând astfel sosul de bază. Toarnă o cană din apa în care a fiert fasolea și omogenizează totul. Adaugă boabele fierte, pune foile de dafin și potrivește gustul cu sare și piper. Lasă mâncarea să fiarbă încet 10–15 minute, până când sosul capătă consistență.

Taie cârnații rondele și așază-i deasupra fasolei înainte de servire. Presară pătrunjel proaspăt și adu preparatul la masă cât e încă fierbinte, exact așa cum îl știu românii din bucătăria tradițională.

Ingrediente pentru opt bucăți mari:

500 g brânză de vaci bine scursă

2 ouă

80–120 g zahăr, după gust

Coaja rasă de la o lămâie

1 linguriță esență de vanilie (opțional)

200–250 g făină, pusă treptat

1 linguriță praf de copt

Un praf de sare

Ulei pentru prăjit (suficient pentru baie de prăjit)

Smântână pentru servit

Dulceață de afine sau de vișine pentru servit

Pentru a prepara papanași ca la carte, începe prin a scurge bine brânza de vaci. Folosește o sită fină sau un tifon, astfel încât să obții o textură fină și cremoasă. Transferă brânza într-un bol încăpător și adaugă ouăle, amestecând cu grijă pentru a obține o compoziție omogenă.

Adaugă zahărul, coaja de lămâie și esență de vanilie. În continuare, cernând făina, adaugă praful de copt și un praf de sare. Încorporează făina treptat și frământă ușor, până când obții un aluat moale.

Împarte aluatul în opt părți egale și modelează biluțe Pentru aspect ca la carte, poți forma și mici inele pentru partea superioară a fiecărui papanaș.

Prăjește papanașii pe ambele părți până devin aurii, apoi scoate-i pe un prosop de hârtie pentru a elimina excesul de ulei. Servește desertul fierbinte, alături de smântână proaspătă și o lingură generoasă de dulceață.