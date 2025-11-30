Somon marinat, scos de pe piață din cauza riscului de contaminare cu Listeria

Alertă alimentară. Autoritățile sanitare române au emis o serie de alerte după ce mai multe produse alimentare au fost retrase de pe piață din motive de siguranță alimentară. SC Ocean Fish SRL a anunțat retragerea lotului „File somon marinat 100 G” după depistarea bacteriei Listeria Monocytogenes, conform informațiilor publicate de Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Lotul vizat este: Lot 17012026, cu termen de valabilitate 17.01.2026 și cod EAN 5941872102827. Consumatorii care dețin produsul sunt sfătuiți să nu-l consume și să îl returneze la magazinul SC Grand Food Distribution SRL (Good Market), de unde l-au achiziționat.

Contravaloarea produsului va fi rambursată, fără necesitatea prezentării bonului fiscal. Listerioza poate provoca simptome asemănătoare gripei, inclusiv febră, dureri musculare, greață, vărsături și dureri abdominale, iar riscul este mai mare pentru persoanele cu imunitate scăzută și femeile însărcinate.

Pe lângă somonul marinat, ANSVSA a retras și alte produse considerate periculoase: semințe de mac cu nivel ridicat de opiu, miere de tei contaminată cu antibiotice interzise și fasole cu cârnați cu substanțe neconforme. Aceste alerte au fost emise în urma testelor de laborator care au identificat nereguli semnificative în compoziția produselor, punând în pericol sănătatea consumatorilor.

Semințele de mac, provenind de la mai mulți producători, inclusiv Orlando’s Maestro și Nutco, au fost retrase din rețelele Metro, Selgros, Profi, Kaufland și SuperCo. Nivelul ridicat de opiu din aceste semințe poate afecta grav sistemul nervos, fiind periculos în special pentru copii și persoane cu afecțiuni cronice.

În cazul mierii de tei „Strop de Soare”, produsă de Apicola Costache, s-au identificat urme de antibiotice interzise în Uniunea Europeană. Experții avertizează că aceste substanțe pot provoca alergii și contribuie la dezvoltarea rezistenței bacteriene.

Totodată, produsul „Fasole cu cârnați Maestro” (350 g), vândut în magazinele Profi și Carrefour, a fost retras după detectarea unor substanțe neconforme cu standardele europene, deși autoritățile nu au precizat încă exact compușii identificați.

ANSVSA recomandă consumatorilor să nu consume niciunul dintre produsele retrase, chiar dacă aspectul și mirosul par normale. Persoanele care dețin aceste alimente sunt încurajate să verifice loturile pe site-ul ANSVSA sau la punctele de vânzare și să le returneze pentru siguranța lor.