Somon cu crustă de fistic și miere, o combinație aparte între dulce, sărat și crocant

Somon. Sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Somonul este unul dintre cele mai apreciate tipuri de pește datorită gustului delicat și conținutului bogat de Omega-3. Rețeta cu crustă de fistic și miere aduce o combinație aparte între dulce, sărat și crocant.

Ingrediente necesare pentru rețetă

  • 2 fileuri de somon
  • 50 g fistic mărunțit
  • 2 linguri de miere
  • 1 lingură de muștar
  • Zeama de la jumătate de lămâie
  • Sare și piper după gust

Modul de preparare

Somonul se pregătește mai întâi într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, pentru a evita lipirea cărnii. Fileurile se așază cu partea pielii în jos și se condimentează cu puțină sare și piper.

Într-un bol separat se amestecă două linguri de miere cu o lingură de muștar și zeama de la jumătate de lămâie. Sosul obținut trebuie să fie omogen și suficient de fluid pentru a putea fi întins uniform peste pește. Cu o pensulă de bucătărie sau cu dosul unei linguri, fiecare bucată de somon se acoperă cu acest amestec, asigurându-se că stratul intră bine în fibrele cărnii.

Mai sunt câțiva pași

Peste stratul lipicios se presară fisticul mărunțit, care trebuie tocat gros pentru a păstra textura crocantă. Bucățile de somon se introduc în cuptorul încins la 180 de grade. Timpul de coacere este de aproximativ 15-20 de minute, în funcție de grosimea fileurilor.

Cuptor

Cuptor. Sursa foto Pixabay

Pe durata gătirii, crusta de fistic se rumenește ușor, iar sosul cu miere și muștar se caramelizează, formând un strat aromat la suprafață. Preparatul este gata atunci când peștele se desface în straturi fine la atingerea cu furculița.

Garnitura potrivită

Acest tip de preparat poate fi servit cu mai multe tipuri de garnituri. O alegere clasică este salata verde proaspătă, care aduce prospețime și echilibrează aromele intense ale crustei. O altă variantă o reprezintă legumele la abur, precum broccoli, sparanghel sau morcovi tineri.

Pentru o masă mai consistentă, somonul merge foarte bine cu piure de cartofi, cartofi dulci copți sau chiar cu orez basmati. De asemenea, o garnitură de couscous sau quinoa poate completa preparatul într-un mod modern și ușor.

Proiecte speciale