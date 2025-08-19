Social Începe sezonul conservelor. Cum pregătești cel mai aromat sos de roșii pentru toamnă-iarnă







Având în vedere că sezonul verii se apropie de final, multe gospodine încep maratonul conservelor pentru iarnă. Prețul roșiilor românești a mai scăzut în ultimele zile, iar comercianții din piețe sunt dispuși să facă reduceri dacă alegi să cumperi o cantitate mai mare. E momentul ideal pentru a cumpăra roșiile pentru bulionul pregătit în casă sau pentru diferite sosuri.

Dincolo de aspect, roșiile românești vor da un gust aparte oricărui preparat. Iată cum le poți folosi pentru prepararea sosului.

Ingrediente:

3 kg roșii coapte

2 cepe mari

4-5 căței de usturoi

1 legătură busuioc proaspăt

100 ml ulei de măsline

1 praf de sare/piper

1 linguriță zahăr (opțional, pentru echilibrarea acidității)

Spală roșiile și taie o cruce mică la bază. Opărește-le 1-2 minute în apă clocotită, apoi scufundă-le în apă rece pentru a le decoji ușor. Taie sau pasează roșiile, în funcție de consistența dorită. Într-o cratiță mare, încinge uleiul și călește ceapa și usturoiul până devin aurii.

Adaugă roșiile și lasă-le la fiert la foc mediu, amestecând frecvent, până sosul se îngroașă, aproximativ 45-60 de minute. Potrivește gustul cu sare, piper și zahăr, dacă dorești. La final, adaugă busuiocul tocat și mai lasă pe foc 5 minute. Toarnă sosul fierbinte în borcane sterilizate, închide ermetic și întoarce borcanele cu capacul în jos pentru câteva minute pentru sigilare.

Sosul de roșii cu carne este o variantă mai consistentă și gustoasă, ideală pentru paste, tocănițe sau mâncăruri rapide.

Ingredientele necesare:

2 kg roșii coapte

500 g carne de vită sau porc, tocată

1 ceapă mare

3 căței de usturoi

50 ml ulei de măsline

sare, piper, foi de dafin

busuioc sau pătrunjel proaspăt

Spală și decojește roșiile, apoi pasează-le. Într-o cratiță, călește ceapa și usturoiul în ulei până devin aurii. Adaugă carnea și rumenește-o ușor. Toarnă roșiile, adaugă sare, piper și foi de dafin și lasă să fiarbă la foc mic 45 de minute, amestecând periodic. La final, adaugă busuioc sau pătrunjel. Sosul fierbinte se toarnă în borcane sterilizate, se închid ermetic și se întorc cu capacul în jos pentru sigilare.