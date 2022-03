Unul dintre cele mai populare produse din România, pe cale de dispariție. Mâncați cât mai puteți

Printre produsele interne care au mari probleme din cauza costurilor foarte ridicate de producție se numără și celebrele mere de Voinești. există riscul ca livezile să fie abandonate, după cum au atras atenția pomicultorii. Care au mari probleme din cauza investițiilor foarte mari pe care trebuie să le facă. Investiții ce nu au cum să fie amortizate.

Pomicultorii au început să se reorienteze către soiuri din afară

În plus, ca și cum creșterea mare a prețurilor, provocată de facturile la energie, va continua pe fondul tragediei din Ucraina. „Nu ştim ce să mai facem. S-au scumpit extraordinar de mult toate lucrările, pesticidele, îngrăşămintele, dar şi motorina. De vândut nu se mai vinde nimic. De la an la an, tot mai mulţi pomicultori renunţă la îngrijirea pomilor”, a afirmat un pomicultor pentru adevarul.ro.

În plus, pomicultorii s-au reorientat și către soiuri aduse din afară, care sunt mai eficiente. Pe de altă parte, s-au extins și spre cultivarea verdețurilor în solar, pentru a putea vinde și în această perioadă.

Stațiunea experimentală pomicolă Voinești a fost înființată în 1950. Are o suprafață de 120 de hectare de livezi și aici s-au realizat celebrele soiuri de meri „Frumosul de Voineşti“ şi „Deliciosul de Voineşti“, soiurile de peri „Republica“ şi „Aniversarea“, precum şi soiul de prune „Tutun dulce“.

Sunt mari probleme din cauza prețurilor de producție și cu carnea

Mari probleme sunt și cu producția internă de carne. România riscă să se confrunte cu o mare criză a cărnii de producție internă. Avertismentul a fost făcut de reprezentanții Asociaţiei Forţa Fermierilor. Majoritatea producătorilor trec printr-o situație disperată, fără precedent, pentru că au fost striviți de facturile uriașe pe care le-au primit la gaze și la energie electrică.

Este foarte posibil ca de pe rafturile magazinelor să dispară complet carnea de producție autohtonă, după prima jumătate a acestui an. „Asociaţia Forţa Fermierilor trage un semnal de alarmă cu privire la impactul pe care creşterile imense de tarife, operate de distribuitorii de gaze naturale şi de energie electrică, îl are asupra sectorului agroalimentar din România.

Membrii Departamentului de Zootehnie din cadrul Asociaţiei Forţa Fermierilor, aparţinând sectorului de creştere porc şi pasăre, sunt revoltaţi de notificările de majorări de tarife la gaze şi curent, pe care încep să le primească. În numeroase cazuri, costul cu gazele naturale şi electricitatea, pentru luna ianuarie 2022, se preconizează a fi de 6-7 ori mai mare decât în cazul lunii decembrie 2021, la un consum similar”, se precizează într-un comunicat al asociaţiei.