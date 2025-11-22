Chec de post cu ciocolată. Un deliciu pentru serile friguroase de toamnă

În postul Crăciunului, gospodinele sunt mereu în căutarea unui desert ușor și delicios, care să nu conțină lapte, ouă sau alte ingrediente de origine animală. Checul de post cu ciocolată neagră se potrivește perfect acestei perioade. Are textura pufoasă, gust intens de cacao și se prepară rapid.

Fie că alegi să îl pregătești cu cacao sau cu ciocolată, acest desert te va cuceri de la prima felie.

Ingredientele necesare pentru această rețetă:

200 g făină

150 g zahăr

50 g cacao pudră neagră

1 linguriță praf de copt

1/2 linguriță bicarbonat de sodiu

1 praf de sare

250 ml lapte vegetal (soia, ovăz sau migdale)

80 ml ulei de floarea-soarelui

1 linguriță esență de vanilie

100 g ciocolată neagră fără lapte, tăiată bucăți

Într-un bol mare, amestecă făina, zahărul, cacaoa, praful de copt, bicarbonatul și sarea. Într-un alt bol, combină laptele vegetal, uleiul și esența de vanilie.

Toarnă ingredientele lichide peste cele uscate și amestecă până obții un aluat omogen. Adaugă ciocolata tăiată și încorporeaz-o ușor.

Toarnă compoziția într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și coace în cuptorul preîncălzit la 180°C timp de 35–40 de minute. Verifică cu scobitoarea; dacă iese curată, checul este gata. Lasă-l să se răcească înainte de servire.

Rezultatul este un chec moale, cu aromă intensă de ciocolată și fără ingrediente de origine animală. Acesta este ideal pentru momentele când vrei un desert rapid și sănătos.

Dacă preferi desertul banana bread, această variantă de chec va fi pe placul tău. Aromat, moale și ușor de preparat, aduce gustul fructelor în desertul tău.

Ingrediente

3 banane coapte

200 g făină

100 g zahăr

50 ml ulei

1 linguriță esență de vanilie

1 linguriță praf de copt

1/2 linguriță bicarbonat de sodiu

1 praf de sare

Opțional: nuci sau stafide

Zdrobește bananele într-un bol și adaugă uleiul și esența de vanilie. Într-un alt bol, amestecă făina, zahărul, praful de copt, bicarbonatul și sarea. Toarnă ingredientele umede peste cele uscate și amestecă până obții un aluat omogen. Încorporează nucile sau stafidele dacă vrei.

Toarnă compoziția într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și coace la 180°C timp de 35–40 de minute. Lasă checul să se răcească înainte de servire.