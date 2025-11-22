Social

Chec de post cu ciocolată. Un deliciu pentru serile friguroase de toamnă

Chec de post cu ciocolată. Un deliciu pentru serile friguroase de toamnă
În postul Crăciunului, gospodinele sunt mereu în căutarea unui desert ușor și delicios, care să nu conțină lapte, ouă sau alte ingrediente de origine animală. Checul de post cu ciocolată neagră se potrivește perfect acestei perioade. Are textura pufoasă, gust intens de cacao și se prepară rapid.

Chec de post cu ciocolată neagră

Fie că alegi să îl pregătești cu cacao sau cu ciocolată, acest desert te va cuceri de la prima felie.

Ingredientele necesare pentru această rețetă:

  • 200 g făină
  • 150 g zahăr
  • 50 g cacao pudră neagră
  • 1 linguriță praf de copt
  • 1/2 linguriță bicarbonat de sodiu
  • 1 praf de sare
  • 250 ml lapte vegetal (soia, ovăz sau migdale)
  • 80 ml ulei de floarea-soarelui
  • 1 linguriță esență de vanilie
  • 100 g ciocolată neagră fără lapte, tăiată bucăți

Mod de preparare

Într-un bol mare, amestecă făina, zahărul, cacaoa, praful de copt, bicarbonatul și sarea. Într-un alt bol, combină laptele vegetal, uleiul și esența de vanilie.

Toarnă ingredientele lichide peste cele uscate și amestecă până obții un aluat omogen. Adaugă ciocolata tăiată și încorporeaz-o ușor.

Chec

Chec. Sursa foto: Pixabay

Cât timp trebuie să îl lași la cuptor

Toarnă compoziția într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și coace în cuptorul preîncălzit la 180°C timp de 35–40 de minute. Verifică cu scobitoarea; dacă iese curată, checul este gata. Lasă-l să se răcească înainte de servire.

Rezultatul este un chec moale, cu aromă intensă de ciocolată și fără ingrediente de origine animală. Acesta este ideal pentru momentele când vrei un desert rapid și sănătos.

Chec de post cu banane

Dacă preferi desertul banana bread, această variantă de chec va fi pe placul tău. Aromat, moale și ușor de preparat, aduce gustul fructelor în desertul tău.

Ingrediente

  • 3 banane coapte
  • 200 g făină
  • 100 g zahăr
  • 50 ml ulei
  • 1 linguriță esență de vanilie
  • 1 linguriță praf de copt
  • 1/2 linguriță bicarbonat de sodiu
  • 1 praf de sare
  • Opțional: nuci sau stafide

Zdrobește bananele într-un bol și adaugă uleiul și esența de vanilie. Într-un alt bol, amestecă făina, zahărul, praful de copt, bicarbonatul și sarea. Toarnă ingredientele umede peste cele uscate și amestecă până obții un aluat omogen. Încorporează nucile sau stafidele dacă vrei.

Toarnă compoziția într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și coace la 180°C timp de 35–40 de minute. Lasă checul să se răcească înainte de servire.

