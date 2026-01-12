Social

Cartofi gratinați cu brânză și usturoi. Prânzul perfect pentru zilele friguroase de iarnă

Cartofi gratinați cu brânză și usturoi. Prânzul perfect pentru zilele friguroase de iarnăCartofi gratinați. Sursa foto: Freepik
Cartofii gratinați se află pe lista celor mai apreciate preparate ale bucătăriei franceze. Cu o textură moale și cremoasă, aceștia se potrivesc atât ca garnitură lângă o friptură suculentă, cât și ca fel principal, alături de o salată proaspătă.

Cartofi gratinați cu brânză și usturoi. Vor fi apreciați de întreaga familie

Ingredientele necesare pentru această rețetă:

  • 1 kg de cartofi
  • 200 ml smântână pentru gătit
  • 200 ml lapte
  • 2 căței de usturoi (opțional)
  • 100 g de brânză rasă
  • Sare
  • Piper
  • Unt pentru uns tava

Mod de preparare

Primul pas în pregătirea cartofilor gratinați începe cu o spălare atentă a legumelor, pentru a îndepărta orice urmă de pământ sau impuritățile. Dacă legumele sunt suficient de curate, coaja poate fi lăsată, adăugând nu doar un plus de textură preparatului, ci și mai multe vitamine și fibre, transformând felul de mâncare într-o opțiune mai sănătoasă.

După curățare, cartofii trebuie tăiați în felii subțiri, de aproximativ 5-6 mm, astfel încât fiecare bucată să se coacă uniform și să absoarbă în mod egal sosul cremos.

cartofi

Cartofi. Sursa foto: Freepik

Rețetă de cartofi gratinați. Cum pregătești sosul cremos

Pentru sos, smântâna și laptele se încălzesc la foc mediu într-o cratiță. Se adaugă usturoiul zdrobit sau tocat fin, după preferință, și se condimentează cu sare și piper.

Sosul se lasă să fiarbă ușor timp de cinci minute, pentru ca aromele să se omogenizeze și să obții o consistență cremoasă.

Tava se unge cu unt sau ulei pentru a preveni lipirea cartofilor. Cartofii se așază în straturi, alternând cu sosul și brânza rasă. Fiecare strat de cartofi trebuie acoperit uniform cu sos pentru a păstra umiditatea și savoarea. Procesul se repetă până se termină ingredientele, iar ultimul strat trebuie să fie format din sos și brânză, pentru a obține o crustă aurie și apetisantă.

Tava se introduce într-un cuptor preîncălzit la 180°C. Cartofii se coc 45-50 de minute, până când devin aurii pe margini și moi în interior. După coacere, cartofii gratinați se lasă 10 minute în tavă pentru a se întări ușor.

09:02 - Cartofi gratinați cu brânză și usturoi. Prânzul perfect pentru zilele friguroase de iarnă

