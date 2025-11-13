Friptura pe care o poți pregăti rapid de Lăsata Secului. Cola, ingredientul care o transformă într-un deliciu

Lăsata Secului este marcată pe 13 noiembrie, în ziua de dinaintea postului Crăciunului și reprezintă un moment de răsfăț culinar pentru cei care respectă îndrumările bisericești. În această zi, românii se bucură de mese copioase, iar carnea și lactatele nu lipsesc din preparate. Friptura de porc este pregătită de majoritatea gospodinelor, însă nu toate cunosc acest truc.

Coca Cola, adăugată în cantitate moderată, frăgezește carnea și îi dă o notă ușor dulceagă, care se potrivește cu orice garnitură.

Ingredientele necesare:

1 kg carne de porc (spată sau pulpă)

330 ml Cola

3-4 căței de usturoi

2 linguri ulei

1 linguriță boia dulce

1 linguriță cimbru uscat

1 linguriță rozmarin uscat

Sare și piper după gust

2 cepe mari

2 morcovi

3 cartofi

2 foi de dafin

Carnea se spală și se tamponează, apoi se crestează ușor pentru ca aromele să pătrundă. Usturoiul se zdrobește și se amestecă cu ulei, boia, cimbru, rozmarin, sare și piper. Se unge carnea cu acest amestec.

Carnea se așază într-o tavă și se toarnă Cola peste ea, adăugând deasupra și foile de dafin. Ceapa se taie rondele, iar morcovii și cartofii cuburi și se adaugă în tavă, împreună cu zeama fripturii.

Tava se acoperă și se introduce în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 40 de minute, apoi se descoperă și se mai coace 15-20 de minute până când carnea capătă o crustă aurie.

Friptura se servește fierbinte, alături de legumele coapte și sosul obținut în tavă. Această friptură rapidă este soluția perfectă pentru cei care vor să respecte tradiția fără a petrece ore în bucătărie.

În funcție de preferințe, friptura poate fi servită și alături de alte garnituri, precum orez simplu sau aromat, salată orientală cu legume proaspete și condimente. De asemenea, tradiționalele murături vor completa perfect acest festin.