Lăsata Secului 2025. Tradiții și obiceiuri la începutul postului. Alimentele care nu ar trebui să lipsească de pe mese

Lăsata Secului de Crăciun 2025 va fi marcată joi, 13 noiembrie, cu o zi mai devreme decât de obicei. Schimbarea datei are loc deoarece sărbătoarea nu trebuie să cadă într-o zi de post, miercuri sau vineri. Aceasta reprezintă ultima zi în care se mănâncă preparate „de dulce” înainte de începerea Postului Crăciunului. Conform învățăturii bisericești, ziua este dedicată pregătirii spirituale pentru una dintre cele mai importante perioade din an.

Lăsata Secului marchează, cu o zi înainte de începutul fiecărui post important din calendarul bisericesc, sfârșitul perioadei în care se pot folosi alimente de dulce în prepararea mâncărurilor. Conform tradiției, în această zi nu ar trebui să lipsească de pe mese brânza, ouăle, laptele și carnea.

Această zi simbolizează trecerea de la obișnuințele culinare la perioada de post și rugăciune.

Încă de dimineață, gospodinele din unele regiuni ale țării pregătesc mâncărurile pentru masa de prânz sau cină, pe care le duc la biserică pentru a fi binecuvântate de preot. În această zi, mesele sunt pline cu plăcinte cu brânză, mere sau dovleac, friptură de porc sau de pasăre, turte din mălai și diverse deserturi tradiționale.

De asemenea, un alt obicei este legat de împărțirea bucatelor. De cele mai multe ori, acestea ajung la persoanele nevoiașe.

În Moldova, finii își vizitează nașii și le oferă daruri specifice Lăsatei Secului. Este momentul în care familiile legate prin cununie își cer iertare pentru eventualele greșeli și își fac planuri pentru anul care vine.

De asemenea, Lăsatul Secului marchează ultima ocazie pentru organizarea petrecerilor de cununie, având în vedere că în perioada Postului Crăciunului nu se organizează astfel de evenimente.

Postul Crăciunului începe sâmbătă, 15 noiembrie 2025, și se întinde pe 40 de zile, până la Nașterea Domnului. În această perioadă, credincioșii pot mânca pește în toate sâmbetele și duminicile, cu excepția primei și ultimei săptămâni de post.

Există și zile speciale cu dezlegare la pește, precum 21 noiembrie – Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, 25 noiembrie – Sf. Mare Muceniță Ecaterina, 2 și 4 decembrie – Sfinți Cuvioși Paisie și Cleopa, 9 decembrie – Zămislirea Sfintei Fecioare Maria, sau 18 decembrie – Sf. Daniil Sihastrul.

În Ajun, tradiția spune că postul negru trebuie ținut până seara, apoi se mănâncă grâu fiert cu miere, fructe sau turte, simbol al pregătirii pentru Nașterea Domnului. Postul Crăciunului nu este doar despre abținerea de la mâncare, ci și despre reflecție, împăcare și pregătire spirituală pentru una dintre cele mai importante sărbători creștine.