Desert rapid și ieftin. Cum pregătești un chec delicios din biscuiți și lapte

Dacă ești în căutarea unui desert rapid și gustos, această rețetă de chec cu doar trei ingrediente este soluția perfectă. Este simplu de preparat, nu necesită mult timp în bucătărie și poate fi savurat de întreaga familie. Spre deosebire de checul clasic, pufos, acesta are o textură ușor umedă, care îl face cu adevărat delicios. Este moale și fin, perfect pentru momentele în care vrei să te răsfeți cu un desert rapid.

Pentru a prepara acest chec, ai nevoie de 250 g biscuiți de ciocolată, 250 ml lapte și 8 g praf de copt. Prepararea compoziției este extrem de simplă și nu durează mai mult de cinci minute.

Mai întâi, biscuiții se rup în bucăți mici și se mărunțesc într-un mixer până devin o pulbere fină. Această pulbere se pune într-un bol, iar laptele se toarnă treptat, amestecând constant cu o spatulă pentru a obține o compoziție uniformă. La final, se adaugă praful de copt și se încorporează ușor în aluat.

Aluatul obținut se toarnă într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și se nivelează.

Checul se coace până trece testul scobitorii și este gata de servit. Rezultatul este un desert moale, aromat și irezistibil pentru cei mici și mari.

Ingrediente:

350 g făină albă

330 g zahăr

1 lingură praf de copt

1/2 lingură bicarbonat de sodiu

1/2 linguriță sare

40 g margarină moale

3 ouă mari

180 ml lapte

2 lingurițe extract de vanilie

Pentru a obține un chec clasic, pufos și aromat, începe prin a preîncălzi cuptorul la 170°C și a tapeta o tavă dreptunghiulară cu hârtie de copt. Într-un bol separat, cerne făina împreună cu zahărul, praful de copt și bicarbonatul de sodiu.

Adaugă apoi ouăle, laptele, vanilia și margarina moale, amestecând mai întâi cu mixerul la viteză mică, până când compoziția devine omogenă. Continuă să bați 30 de secunde la viteză mai mare, până obții un aluat neted și cremos.

Transferă aluatul în tavă și nivelează-l cu o spatulă. Coace checul 45–50 de minute, până capătă o culoare aurie și devine elastic la atingere. După ce s-a răcit, răstoarnă-l cu grijă pe un platou.

Pentru un plus de savoare și aspect festiv, poți stropi checul cu o glazură simplă din apă și zahăr pudră.