Social

Rețeta originală de pandișpan japonez. Desertul face furori pe rețelele de socializare

Comentează știrea
Rețeta originală de pandișpan japonez. Desertul face furori pe rețelele de socializarePandișpan japonez. Sursa foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Pandișpanul japonez, cunoscut sub numele de Kasutera, face furori pe rețelele de socializare. Desertul, apreciat pentru textura sa moale, puțin elastică și aroma delicată de ou și miere, este perfect pentru momentele de răsfăț. Spre deosebire de prăjiturile occidentale, care sunt adesea pregătite cu cremă sau glazură, Kasutera poate fi savurat ca atare.

Rețeta de pandișpan japonez. Cum ajungi la textura aerată

În secolul al XVI-lea, prăjitura Kasutera a fost adusă în insula Kyushu, în sudul Japoniei, de către misionarii portughezi. De-a lungul timpului, rețeta a fost adaptată în funcție de preferințe, însă cea originală este preferată de toată lumea.

Textura Kasutera este diferită de cea a pandișpanurilor clasice: este ușoară, dar elastică, obținută prin folosirea făinii cu un conținut mai mare de gluten.

Ingrediente:

Cum verifică Poliția identitatea românilor. Explicațiile oficiale
Cum verifică Poliția identitatea românilor. Explicațiile oficiale
„Generația Mută”: Cum tableta și telefonul distrug vorbirea copiilor sub 5 ani. Studiu oficial exclusiv
„Generația Mută”: Cum tableta și telefonul distrug vorbirea copiilor sub 5 ani. Studiu oficial exclusiv
  • 7 ouă mari, la temperatura camerei
  • 250 grame zahăr
  • 6 linguri de lapte
  • 80 grame de miere
  • 1 cană de făină de calitate superioară

Mod de preparare

Ouăle se bat energic în mixer, adăugând zahărul în trei tranșe, timp de aproximativ 10 minute, pentru a obține un amestec aerat.

Laptele și mierea se încălzesc ușor pentru a se omogeniza, iar făina se cerne înainte de a fi adăugată treptat, alter­nând cu amestecul de lapte și miere.

pandispan japonezRețeta de pandișpan japonez. Cum ajungi la textura aerată În secolul al XVI-lea, prăjitura Kasutera a fost adusă în insula Kyushu, în sudul Japoniei, de către misionarii portughezi. De-a lungul timpului, rețeta a fost adaptată în funcție de preferințe, însă cea originală este preferată de toată lumea. Textura Kasutera este diferită de cea a pandișpanurilor clasice: este ușoară, dar elastică, obținută prin folosirea făinii cu un conținut mai mare de gluten. Ingrediente: 7 ouă mari, la temperatura camerei 250 grame zahăr 6 linguri de lapte 80 grame de miere 1 cană de făină de calitate superioară Mod de preparare Ouăle se bat energic în mixer, adăugând zahărul în trei tranșe, timp de aproximativ 10 minute, pentru a obține un amestec aerat. Laptele și mierea se încălzesc ușor pentru a se omogeniza, iar făina se cerne înainte de a fi adăugată treptat, alter­nând cu amestecul de lapte și miere. Pandișpan japonez. De ce e important să fie copt la o temperatură mai mică de 180 de grade Aluatul se toarnă într-o tavă de 23x23 cm, tapetată cu hârtie de copt. Coacerea începe la 175 de grade timp de 10 minute, apoi temperatura se reduce la 160 de grade pentru încă 30-40 de minute. Dacă suprafața se rumenește prea repede, compoziția se acoperă cu folie de aluminiu. Un pas esențial este răsturnarea tăvii imediat după ce este scoasă din cuptor, de la o înălțime de aproximativ 12,5 cm, pentru a elibera aerul din blat și a evita scăderea acestuia. După răcire, pandișpanul se învelește în folie alimentară pentru păstrarea texturii delicate.

Pandișpan japonez. Sursa foto: Captură video

Pandișpan japonez. De ce e important să fie copt la o temperatură mai mică de 180 de grade

Aluatul se toarnă într-o tavă de 23x23 cm, tapetată cu hârtie de copt. Coacerea începe la 175 de grade timp de 10 minute, apoi temperatura se reduce la 160 de grade pentru încă 30-40 de minute.

Dacă suprafața se rumenește prea repede, compoziția se acoperă cu folie de aluminiu. Un pas esențial este răsturnarea tăvii imediat după ce este scoasă din cuptor, de la o înălțime de aproximativ 12,5 cm, pentru a elibera aerul din blat și a evita scăderea acestuia. După răcire, pandișpanul se învelește în folie alimentară pentru păstrarea texturii delicate.

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:25 - Cum verifică Poliția identitatea românilor. Explicațiile oficiale
09:18 - Cum a ajuns somnul la birou un lucru normal în Japonia
09:10 - Protestele din Iran escaladează, pe fondul represiunii și al izolării informaționale
08:59 - Rețeta originală de pandișpan japonez. Desertul face furori pe rețelele de socializare
08:50 - Dubai, destinația în care fug turiștii de frig. Cele mai vizitate obiective în timpul iernii
08:42 - În meciul Grindeanu-Bolojan, niciunul n-a câștigat percepția despre gestionarea economiei

HAI România!

Ultimul Zbor și Marea Trădare: Adevărul sângeros despre Execuția Ceaușeștilor
Ultimul Zbor și Marea Trădare: Adevărul sângeros despre Execuția Ceaușeștilor
Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă
Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității

Proiecte speciale