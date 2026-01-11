Rețeta originală de pandișpan japonez. Desertul face furori pe rețelele de socializare

Pandișpanul japonez, cunoscut sub numele de Kasutera, face furori pe rețelele de socializare. Desertul, apreciat pentru textura sa moale, puțin elastică și aroma delicată de ou și miere, este perfect pentru momentele de răsfăț. Spre deosebire de prăjiturile occidentale, care sunt adesea pregătite cu cremă sau glazură, Kasutera poate fi savurat ca atare.

În secolul al XVI-lea, prăjitura Kasutera a fost adusă în insula Kyushu, în sudul Japoniei, de către misionarii portughezi. De-a lungul timpului, rețeta a fost adaptată în funcție de preferințe, însă cea originală este preferată de toată lumea.

Textura Kasutera este diferită de cea a pandișpanurilor clasice: este ușoară, dar elastică, obținută prin folosirea făinii cu un conținut mai mare de gluten.

Ingrediente:

7 ouă mari, la temperatura camerei

250 grame zahăr

6 linguri de lapte

80 grame de miere

1 cană de făină de calitate superioară

Ouăle se bat energic în mixer, adăugând zahărul în trei tranșe, timp de aproximativ 10 minute, pentru a obține un amestec aerat.

Laptele și mierea se încălzesc ușor pentru a se omogeniza, iar făina se cerne înainte de a fi adăugată treptat, alter­nând cu amestecul de lapte și miere.

Aluatul se toarnă într-o tavă de 23x23 cm, tapetată cu hârtie de copt. Coacerea începe la 175 de grade timp de 10 minute, apoi temperatura se reduce la 160 de grade pentru încă 30-40 de minute.

Dacă suprafața se rumenește prea repede, compoziția se acoperă cu folie de aluminiu. Un pas esențial este răsturnarea tăvii imediat după ce este scoasă din cuptor, de la o înălțime de aproximativ 12,5 cm, pentru a elibera aerul din blat și a evita scăderea acestuia. După răcire, pandișpanul se învelește în folie alimentară pentru păstrarea texturii delicate.