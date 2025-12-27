Supele, aur în farfurie după mesele copioase de Sărbători. Două rețete ușoare

După mesele copioase de la Crăciun, mulți români simt nevoia să lase deoparte preparatele grele și să se mănânce mai multe legume. În această perioadă, supele și ciorbele reprezintă o alegere excelentă: sunt ușoare, hrănitoare și reconfortante, iar întreaga familie le poate savura cu plăcere. În plus, multe dintre ele se prepară cu doar câteva ingrediente.

Ce poate fi mai gustos decât o supă de pui cu tăieței de casă? Ei bine, aceasta se prepară în doar câțiva pași și este pe placul tuturor.

Ingredientele necesare pentru această rețetă:

2 morcovi

1 jumătate de țelină

1 piept de pui

1 păstârnac

1 ceapă

tăieței de casă

sare/piper

Pătrunjel verde

Spală pieptul de pui și pune-l la fiert în apă. După 10-15 minute, asigură-te că ai îndepărtat toată spuma albă formată deasupra. Curăț legumele și taie-le în cubulețe, iar apoi adaugă-le în oala în care fierbe carnea.

Adaugă tăițeii de casă și lasă-i să fiarbă câteva minute. Potrivește gustul cu sare și piper și presară verdeață proaspătă deasupra.

Ingrediente:

1 jumătate de varză albă

1 ceapă mare

2 morcovi medii

1 păstârnac mic

1 ardei gras

2 linguri ulei

1 linguriță sare (sau după gust)

½ linguriță piper

2-3 linguri verdețuri proaspete tocate (pătrunjel, mărar)

200 ml borș sau zeamă de lămâie (opțional, după preferință)

1,5 – 2 litri apă

Taie legumele în cubulețe sau fâșii subțiri. Călește ceapa și morcovii în puțin ulei, apoi adaugă restul legumelor și apă suficientă pentru a le acoperi.

Lasă supa să fiarbă timp de 30-35 de minute, iar apoi adaugă cu sarea, piperul și verdețurile Poți adăuga borș sau zeamă de lămâie pentru gust acrișor. Această supă de varză este ideală după mesele copioase de sărbători, fiind ușoară și reconfortantă. Poate fi servită ca atare sau cu pâine prăjită, iar verdețurile proaspete îi oferă un plus de aromă și prospețime.