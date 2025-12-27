Social

Supele, aur în farfurie după mesele copioase de Sărbători. Două rețete ușoare

Comentează știrea
Supele, aur în farfurie după mesele copioase de Sărbători. Două rețete ușoareSupa. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

După mesele copioase de la Crăciun, mulți români simt nevoia să lase deoparte preparatele grele și să se mănânce mai multe legume. În această perioadă, supele și ciorbele reprezintă o alegere excelentă: sunt ușoare, hrănitoare și reconfortante, iar întreaga familie le poate savura cu plăcere. În plus, multe dintre ele se prepară cu doar câteva ingrediente.

Supă cu tăieței de casă. Rețeta explicată pas cu pas

Ce poate fi mai gustos decât o supă de pui cu tăieței de casă? Ei bine, aceasta se prepară în doar câțiva pași și este pe placul tuturor.

Ingredientele necesare pentru această rețetă:

  • 2 morcovi
  • 1 jumătate de țelină
  • 1 piept de pui
  • 1 păstârnac
  • 1 ceapă
  • tăieței de casă
  • sare/piper
  • Pătrunjel verde

Mod de preparare

Spală pieptul de pui și pune-l la fiert în apă. După 10-15 minute, asigură-te că ai îndepărtat toată spuma albă formată deasupra. Curăț legumele și taie-le în cubulețe, iar apoi adaugă-le în oala în care fierbe carnea.

Schimbări pe piața muncii. Reguli noi pentru salarii și angajatori, din 2026
Schimbări pe piața muncii. Reguli noi pentru salarii și angajatori, din 2026
Exclusiv. Vladimir Putin i-a spus, la București, lui George W. Bush: Aderarea Ucrainei la NATO va duce la război! Stenograme declasificate
Exclusiv. Vladimir Putin i-a spus, la București, lui George W. Bush: Aderarea Ucrainei la NATO va duce la război! Stenograme declasificate
Supă de pui

Supă de pui. Sursa foto. Pixabay

Adaugă tăițeii de casă și lasă-i să fiarbă câteva minute. Potrivește gustul cu sare și piper și presară verdeață proaspătă deasupra.

Supă de varză

Ingrediente:

  • 1 jumătate de varză albă
  • 1 ceapă mare
  • 2 morcovi medii
  • 1 păstârnac mic
  • 1 ardei gras
  • 2 linguri ulei
  • 1 linguriță sare (sau după gust)
  • ½ linguriță piper
  • 2-3 linguri verdețuri proaspete tocate (pătrunjel, mărar)
  • 200 ml borș sau zeamă de lămâie (opțional, după preferință)
  • 1,5 – 2 litri apă

Taie legumele în cubulețe sau fâșii subțiri. Călește ceapa și morcovii în puțin ulei, apoi adaugă restul legumelor și apă suficientă pentru a le acoperi.

Lasă supa să fiarbă timp de 30-35 de minute, iar apoi adaugă cu sarea, piperul și verdețurile Poți adăuga borș sau zeamă de lămâie pentru gust acrișor. Această supă de varză este ideală după mesele copioase de sărbători, fiind ușoară și reconfortantă. Poate fi servită ca atare sau cu pâine prăjită, iar verdețurile proaspete îi oferă un plus de aromă și prospețime.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:30 - De ce „Epoca de Aur” a fost o tinichea ruginită. O explicație pe înțelesul celor tineri, atrași de comunismul lui Cea...
09:22 - Dincolo de lumini și donații. Ce rămâne după sărbători
09:14 - Tesla Model 3, investigate. Autoritățile americane investighează mecanismul ușilor
09:03 - Supele, aur în farfurie după mesele copioase de Sărbători. Două rețete ușoare
08:56 - Traficul aerian din SUA, dat peste cap de furtunile de iarnă
08:49 - Argintul trece de un prag istoric, iar aurul și platina ating noi recorduri pe piețele globale

HAI România!

Teroarea, „Teroriștii” și Execuția
Teroarea, „Teroriștii” și Execuția
Politica, Complotul și Lista Puterii
Politica, Complotul și Lista Puterii
Sacrificiu și Oportunitate: Cine a preluat Revoluția?
Sacrificiu și Oportunitate: Cine a preluat Revoluția?

Proiecte speciale