Chec aperitiv din linte și ciuperci. Rețeta pentru o masă de post consistentă

Checul aperitiv din linte, ciuperci și tofu este o alternativă la mâncărurile clasice de post. Pe lângă gust, acesta va arăta spectaculos și platourile de aperitive pentru cei care nu evită proteina animală. În postul Crăciunului, acesta poate fi savurat la prânz sau cină. De asemenea, checul aperitiv poate fi o gustare sănătoasă la birou.

În afara postului, brânza tofu poate fi înlocuită cu telemeaua de vacă.

Ingrediente pentru această rețetă:

200 g brânză tofu

2 linguri sos de soia

1 ceapă

1 cățel de usturoi

100 g ciuperci

1 lingură ulei

1 lingură pastă de roșii

30 g miez de nucă

pătrunjel proaspăt

cimbru proaspăt

150 g linte

5 linguri fulgi de ovăz

1 lingură muștar

sare

piper

boia de ardei

Ingrediente pentru sos

1 ceapă

100 g morcovi

100 g țelină

50 g ciuperci

1 lingură ulei

1 cățel de usturoi

1 lingură pastă de roșii

1 lingură făină

1 lingură oțet balsamic

1 lingură sos de soia

300 ml supă de legume

cimbru

rozmarin

1 lingură suc de sfeclă roșie

sare

piper

Tofu-ul se tamponează cu grijă pentru a elimina cât mai mult din lichid, astfel încât compoziția finală să fie fermă și bine legată. După mărunțire, se amestecă bine cu sosul de soia, care îi oferă un gust special.

Ceapa, usturoiul și ciupercile se curăță și se toacă fin, pentru ca aromele să se distribuie uniform. Uleiul se încinge într-o tigaie, iar ceapa și usturoiul se călesc lent, până devin sticloase. Ciupercile, pasta de roșii și brânza tofu se încorporează apoi și se lasă câteva minute pe foc, până când amestecul se leagă și capătă consistență.

Lintea fiartă se transferă într-un bol încăpător, unde se adaugă compoziția caldă din tigaie. Urmează nucile tocate, verdețurile aromate, fulgii de ovăz și muștarul.

Compoziția se lasă la odihnit câteva minute, timp în care ovăzul absoarbe lichidul și leagă checul. Pentru o consistență mai fină, o parte din amestec poate fi pasată.

Compoziția obținută se toarnă într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și se nivelează uniform. Cuptorul se preîncălzește la 200 de grade, iar checul se coace timp de 20–30 de minute, până când se rumenește ușor la suprafață și capătă o crustă.

Ceapa, morcovul și țelina se taie în bucăți mari, pentru a-și păstra gustul în timpul gătirii. Ciupercile se porționează grosier. Uleiul se încinge într-o cratiță, iar legumele se călesc până când își eliberează aroma.