Chec aperitiv din linte și ciuperci. Rețeta pentru o masă de post consistentă
- Mădălina Sfrijan
- 15 decembrie 2025, 08:59
Checul aperitiv din linte, ciuperci și tofu este o alternativă la mâncărurile clasice de post. Pe lângă gust, acesta va arăta spectaculos și platourile de aperitive pentru cei care nu evită proteina animală. În postul Crăciunului, acesta poate fi savurat la prânz sau cină. De asemenea, checul aperitiv poate fi o gustare sănătoasă la birou.
Cea mai ușoară rețetă de chec aperitiv de post
În afara postului, brânza tofu poate fi înlocuită cu telemeaua de vacă.
Ingrediente pentru această rețetă:
- 200 g brânză tofu
- 2 linguri sos de soia
- 1 ceapă
- 1 cățel de usturoi
- 100 g ciuperci
- 1 lingură ulei
- 1 lingură pastă de roșii
- 30 g miez de nucă
- pătrunjel proaspăt
- cimbru proaspăt
- 150 g linte
- 5 linguri fulgi de ovăz
- 1 lingură muștar
- sare
- piper
- boia de ardei
Ingrediente pentru sos
- 1 ceapă
- 100 g morcovi
- 100 g țelină
- 50 g ciuperci
- 1 lingură ulei
- 1 cățel de usturoi
- 1 lingură pastă de roșii
- 1 lingură făină
- 1 lingură oțet balsamic
- 1 lingură sos de soia
- 300 ml supă de legume
- cimbru
- rozmarin
- 1 lingură suc de sfeclă roșie
- sare
- piper
Mod de preparare
Tofu-ul se tamponează cu grijă pentru a elimina cât mai mult din lichid, astfel încât compoziția finală să fie fermă și bine legată. După mărunțire, se amestecă bine cu sosul de soia, care îi oferă un gust special.
Ceapa, usturoiul și ciupercile se curăță și se toacă fin, pentru ca aromele să se distribuie uniform. Uleiul se încinge într-o tigaie, iar ceapa și usturoiul se călesc lent, până devin sticloase. Ciupercile, pasta de roșii și brânza tofu se încorporează apoi și se lasă câteva minute pe foc, până când amestecul se leagă și capătă consistență.
Chec aperitiv cu linte
Lintea fiartă se transferă într-un bol încăpător, unde se adaugă compoziția caldă din tigaie. Urmează nucile tocate, verdețurile aromate, fulgii de ovăz și muștarul.
Compoziția se lasă la odihnit câteva minute, timp în care ovăzul absoarbe lichidul și leagă checul. Pentru o consistență mai fină, o parte din amestec poate fi pasată.
Compoziția obținută se toarnă într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și se nivelează uniform. Cuptorul se preîncălzește la 200 de grade, iar checul se coace timp de 20–30 de minute, până când se rumenește ușor la suprafață și capătă o crustă.
Prepararea sosului vegan
Ceapa, morcovul și țelina se taie în bucăți mari, pentru a-și păstra gustul în timpul gătirii. Ciupercile se porționează grosier. Uleiul se încinge într-o cratiță, iar legumele se călesc până când își eliberează aroma.
