Dezlegare la pește pe 14 decembrie. Cum poți pregăti chiftele de ton ca un adevărat chef

Pe 14 decembrie, credincioșii care țin post au ocazia să se bucure de preparate din pește. Chiftelele de ton cu pesmet sunt o alegere simplă, rapidă și potrivită pentru mesele din postul Crăciunului sau pentru cei care vor un fel principal ușor și nutritiv.

Acestea pot fi savurate ca atare sau alături de garnitura preferată.

Ingredientele necesare pentru această rețetă:

2 conserve de ton în suc propriu (aprox. 300 g fiecare), scurse bine

1 ceapă mică, tocată fin

2 căței de usturoi, zdrobiți

4 linguri de pesmet plus extra pentru tăvălit

2 linguri ulei de măsline

1 linguriță muștar (opțional)

1 legătură mică de pătrunjel proaspăt, tocat

1 lingură zeamă de lămâie

Sare și piper după gust

Ulei pentru prăjit sau copt

Tonul se scurge bine și se pune într-un bol mare, apoi se zdrobește ușor cu furculița. Se adaugă ceapa și usturoiul tocate, pătrunjelul, zeama de lămâie, muștarul și 4 linguri de pesmet.

Se amestecă totul până se formează un aluat omogen, care poate fi modelat. Dacă este prea moale, se mai adaugă puțin pesmet.

Din compoziție se formează chiftele rotunde sau ușor turtite, care se trec prin pesmet suplimentar pentru a obține o crustă crocantă.

Chiftelele se pot prăji într-o tigaie cu puțin ulei încins până devin aurii pe ambele părți, sau se pot coace în cuptor la 180°C timp de 20–25 de minute, pentru o variantă mai sănătoasă.

Se servesc calde, alături de garnituri de sezon: salată verde, cartofi natur sau orez. Pentru un plus de savoare, poți adăuga o lingură de sos de muștar sau maioneză de post.

Aceste chiftele de ton cu pesmet sunt o opțiune rapidă și gustoasă, potrivită atât pentru mesele de zi cu zi, cât și pentru ocazii speciale. În funcție de preferințe, acestea pot fi savurate cu sos roșu.