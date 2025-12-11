Paste de post cu sos roșu și usturoi. Le pregătești în câteva minute

Dacă vrei o masă rapidă, delicioasă și de post, această rețetă de paste cu sos roșu este perfectă. Pastele nu conțin ou și sunt ideale pentru orice zi în care respecți post.

Pastele cu sos roșu sunt adesea preferate de cei mici, iar motivul nu ține doar de gustul dulceag și ușor acrișor al roșiilor bine gătite. Aceștia sunt atrași și de textura lor.

Ingredientele necesare:

250 g paste de post (fără ou)

400 g roșii în bulion sau roșii pasate

2 linguri ulei de măsline

2 căței de usturoi, tocați mărunt

1 ceapă mică, tocată fin

1 linguriță busuioc uscat sau câteva frunze proaspete

1 linguriță oregano

Sare și piper după gust

Opțional: fulgi de ardei iute sau măsline pentru decor

Pastele trebuie fierte conform instrucțiunilor de pe ambalaj, în apă cu sare, până devin al dente. Aceasta le va face să nu se lipească și să aibă textură plăcută în farfurie. Păstrarea unei cantități mici de apă de la fiert este importantă pentru a regla mai târziu consistența sosului, în caz că acesta devine prea gros.

Într-o tigaie adâncă, uleiul de măsline se încălzește ușor, apoi se călește ceapa până devine translucidă. Aceasta eliberează dulceața naturală și creează o bază aromată. Usturoiul se adaugă aproape de finalul călirii cepei, deoarece se gătește rapid și poate deveni amar dacă este lăsat prea mult.

Roșiile pasate se toarnă peste ceapă și se amestecă bine, apoi se condimentează cu busuioc, oregano, sare și piper. Sosul se lasă să fiarbă la foc mic timp de 10–15 minute, amestecând din când în când, pentru a se îngroșa. Dacă sosul devine prea dens, puțină apă de la fiertul pastelor poate fi adăugată pentru a-i reda consistența potrivită.

Pastele fierte se adaugă în tigaia cu sos și se amestecă încet. Pentru un plus de gust și aspect, se pot decora cu fulgi de ardei iute sau măsline, în funcție de preferințe.