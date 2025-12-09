Social

Rețeta veche de covrigi cu susan. O gustare perfectă pentru zilele de post

Rețeta veche de covrigi cu susan. O gustare perfectă pentru zilele de postcovrigi. Sursa foto: Freepik
Covrigii de post sunt o gustare potrivită atât pentru micul dejun, cât și pentru momentele când simți nevoia de ceva crocant și aromat. Delicioși și pufoși, aceștia nu conțin ingrediente de origine animală, însă te vor impresiona de la prima bucată. Prepararea lor nu este complicată, iar rezultatul merită fiecare minut petrecut în bucătărie.

Rețeta veche de covrigi de post

Ingredientele necesare pentru această rețetă:

  • 500 g făină albă
  • 250 ml apă călduță
  • 25 g drojdie proaspătă sau 7 g drojdie uscată
  • 50 ml ulei de floarea-soarelui
  • 1 linguriță sare
  • 1 lingură zahăr
  • Semințe pentru presărat: susan, mac, chimen (opțional)

Într-un bol mare, dizolvă drojdia și zahărul în apa călduță și lasă amestecul 5-10 minute, până se formează spumă la suprafață. Aceasta arată că drojdia este activă și gata de folosit. Adaugă apoi uleiul și sarea, amestecând bine, și treptat încorporează făina, frământând până obții un aluat elastic și nelipicios.

Covrigi

Sursa foto: Pixabay

Cel mai important pas

Aluatul se acoperă cu un prosop și se lasă la dospit într-un loc cald timp de aproximativ o oră, până își dublează volumul. După ce a dospit, aluatul se împarte în porții egale, care se modelează sub formă de covrigi sau litera U, lipind capetele pentru a forma cercul.

Covrigii se așază pe o tavă tapetată cu hârtie de copt și se presară semințe după preferință. Se coc în cuptorul preîncălzit la 180°C timp de 30-35 de minute, până devin aurii și crocanți.

Pentru o aromă mai bogată, poți adăuga în aluat o linguriță de boia dulce sau ierburi uscate. Covrigii pot fi congelați după ce se răcesc complet, iar la nevoie se reîncălzesc în cuptor pentru a deveni crocanți.

Covrigi pentru orice gust: varianta cu unt și ou

Pentru cei care țin post, această variantă va fi perfectă.

Ingrediente:

  • 500 g făină albă
  • 250 ml lapte călduț
  • 25 g drojdie proaspătă sau 7 g drojdie uscată
  • 50 g unt topit
  • 1 linguriță sare
  • 1 lingură zahăr
  • 1 ou pentru aluat
  • 1 ou pentru uns covrigii
  • Semințe pentru presărat: susan, mac, chimen (opțional)

Drojdia și zahărul se dizolvă în laptele călduț și se lasă câteva minute să se activeze. Se adaugă untul topit, sarea și oul bătut, apoi treptat făina, frământând până se obține un aluat moale și elastic.

Aluatul se lasă la dospit într-un loc cald aproximativ o oră. După ce și-a dublat volumul, se împarte în porții egale și se modelează covrigii. Se ung cu ou bătut și se presară semințe după preferință. Covrigii se coc în cuptorul preîncălzit la 180°C timp de 25-30 de minute, până capătă o culoare aurie și un luciu frumos.

