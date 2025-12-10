Social

Cartofi țărănești cu ceapă călită. Rețeta clasică de post, pas cu pas

Comentează știrea
Cartofi țărănești cu ceapă călită. Rețeta clasică de post, pas cu pasCartofi. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

În ultimele săptămâni din postul Crăciunului, gospodinele caută preparate care ușor de pregătit pentru și sățioase. Cartofii țărănești cu ceapă călită se dovedesc a fi o alegere excelentă, gustoși și pe placul întregii familii. Această rețetă simplă este potrivită atât pentru mesele de zi cu zi, cât și pentru momentele în care vrei să te bucuri de un preparat consistent.

Cartofi țărănești cu ceapă călită. Îi pregătești cu doar câțiva lei

Ingrediente pentru patru porții generoase:

  • 300 ml apă
  • 50 ml ulei
  • 1 kg cartofi
  • 50 g bulion
  • 200 g roșii conservă
  • 6 căței de usturoi
  • 2 cepe
  • 2 foi de dafin
  • 1 legătură de pătrunjel
  • Sare
  • Piper

Începe prin a încinge uleiul într-o cratiță. Ceapa se curăță și se taie julienne, apoi se călește ușor până devine aurie și aromată. Cartofii se spală, se curăță de coajă și se taie cuburi de dimensiuni egale, pe care îi adaugi peste ceapă și amesteci cu o lingură de lemn pentru câteva minute, astfel încât să se înmoaie ușor.

Cartofi

Cartofi. Sursa foto: Pixabay

Un pas important

Bulionul se dizolvă în 250 ml de apă fierbinte și se toarnă peste amestecul de ceapă și cartofi. Se adaugă sare și piper după gust. Pentru o aromă bogată, este recomandat bulionul de casă. Cratița se acoperă cu capac și se lasă la fiert pentru aproximativ 10-15 minute.

Harry riscă să fie pus la plată în procesul cu Daily Mail
Harry riscă să fie pus la plată în procesul cu Daily Mail
Zăpadă înainte de Sărbători, în București! Explicația meteorologilor de la Accuweather
Zăpadă înainte de Sărbători, în București! Explicația meteorologilor de la Accuweather

Roșiile se spală și se taie în cubulețe, apoi se adaugă peste cartofi împreună cu foile de dafin. Usturoiul și pătrunjelul se curăță și se toacă mărunt, fiind adăugați la final, împreună cu restul de apă. Preparatul se introduce în cuptor pentru 25 de minute, până când cartofii sunt complet fragezi și aromele s-au combinat perfect.

Cel mai simplu preparat de post cu cartofi

Cartofii țărănești cu ceapă sunt ideali pentru mesele de post, fiind un preparat simplu, nutritiv și gustos.

Pentru cei care nu țin post, rețeta poate fi ușor adaptată, adăugând bacon, șuncă sau alte mezeluri, astfel încât gustul să devină mai bogat și aromele mai intense.

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:30 - Moment stânjenitor la bordul Air Force One. Trump, lovit de ușa unei băi în timp ce vorbea cu jurnaliștii
11:17 - Harry riscă să fie pus la plată în procesul cu Daily Mail
11:12 - Cum construiește ENEVO Goup un viitor mai sigur și mai eficient
11:04 - Alți 12 chinezi au ars de vii într-un incendiu la o clădire rezidențială
10:55 - Chișinăul cere Tiraspolului să înceteze presiunile asupra școlilor cu predarea în limba română din Transnistria
10:42 - Zăpadă înainte de Sărbători, în București! Explicația meteorologilor de la Accuweather

HAI România!

Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22

Proiecte speciale