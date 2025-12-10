Cartofi țărănești cu ceapă călită. Rețeta clasică de post, pas cu pas

În ultimele săptămâni din postul Crăciunului, gospodinele caută preparate care ușor de pregătit pentru și sățioase. Cartofii țărănești cu ceapă călită se dovedesc a fi o alegere excelentă, gustoși și pe placul întregii familii. Această rețetă simplă este potrivită atât pentru mesele de zi cu zi, cât și pentru momentele în care vrei să te bucuri de un preparat consistent.

Ingrediente pentru patru porții generoase:

300 ml apă

50 ml ulei

1 kg cartofi

50 g bulion

200 g roșii conservă

6 căței de usturoi

2 cepe

2 foi de dafin

1 legătură de pătrunjel

Sare

Piper

Începe prin a încinge uleiul într-o cratiță. Ceapa se curăță și se taie julienne, apoi se călește ușor până devine aurie și aromată. Cartofii se spală, se curăță de coajă și se taie cuburi de dimensiuni egale, pe care îi adaugi peste ceapă și amesteci cu o lingură de lemn pentru câteva minute, astfel încât să se înmoaie ușor.

Bulionul se dizolvă în 250 ml de apă fierbinte și se toarnă peste amestecul de ceapă și cartofi. Se adaugă sare și piper după gust. Pentru o aromă bogată, este recomandat bulionul de casă. Cratița se acoperă cu capac și se lasă la fiert pentru aproximativ 10-15 minute.

Roșiile se spală și se taie în cubulețe, apoi se adaugă peste cartofi împreună cu foile de dafin. Usturoiul și pătrunjelul se curăță și se toacă mărunt, fiind adăugați la final, împreună cu restul de apă. Preparatul se introduce în cuptor pentru 25 de minute, până când cartofii sunt complet fragezi și aromele s-au combinat perfect.

Cartofii țărănești cu ceapă sunt ideali pentru mesele de post, fiind un preparat simplu, nutritiv și gustos.

Pentru cei care nu țin post, rețeta poate fi ușor adaptată, adăugând bacon, șuncă sau alte mezeluri, astfel încât gustul să devină mai bogat și aromele mai intense.