Masa de Sărbători, tot mai scumpă. Cât a ajuns să coste un cofraj de ouă

Masa de Sărbători, tot mai scumpă. Cât a ajuns să coste un cofraj de ouăcofraj de ouă. Sursa foto: Freepik
Cu puțin timp înainte de Sărbători, șirul scumpirilor continuă la raft. Ca în fiecare an, mulți români face efort pentru a avea cele necesare pe masă. Pe Facebook circulă imagini și postări despre noile prețuri, iar ouăle se află pe lista neagră.

Cât costă un cofraj de ouă în supermarketuri

Un cofraj de 30 de ouă a ajuns să coste 39 de lei, potrivit unei postări care s-a viralizat rapid pe Facebook. Imaginea a stârnit numeroase comentarii, având în vedere că acestea se numără printre produsele cel mai des folosite în perioada sărbătorilor.

„Era de așteptat. Totdeauna explodează înainte de sărbători”, a comentat un utilizator de Facebook la postare.

„Erau 24 acu’ o lună. Forța Românica”, a adăugat altcineva.

Taxe și impozite în București. Creșteri record în 2026
S-a confirmat oficial: România are peste 10.000 de urși. E una dintre cele mai mari populații din Europa

„Da… or avea fire de aur și nu vedem noi…”, a scris altă persoană.

„Astea (cu cod 2) sunt ouăle de cea mai proastă calitate. Nici șomeră sau muritoare de foame și nu le-aș cumpăra sau consuma. Mai bine nu mănânc ouă decât să consum așa ceva”, a fost un alt comentariu.

ouă

Ouă, Sursa foto: Facebook

Ce spun crescătorii de păsări

Cei care cresc păsări în gospodărie spun că situația nu este deloc ușoară, având în vedere costurile legate de hrană. Porumbul, grâul și amestecurile speciale sunt mai scumpe decât în anii trecuți, iar acest aspect vine la pachet cu munca lor. Majoritatea vând oul cu 2 lei, însă prețul poate ajunge la 2,5 lei.

„Prețul unui ou trebuie să fie 2 lei normal, creșteți găini și să vedem dacă le vindeți la 1 leu”, a scris un fermier pe Facebook.

„Pentru 10 ouă, o găină consumă 4 kg de mâncare. Fă un calcul”, a adăugat altcineva.

„Cine caută ouă în perioada asta ar trebui să fie pregătit să ofere și prețul corect, nu doar să caute cu speranța că le ia cu 50 de bani. (…)Și atunci oul de țară, curat, hrănit cum trebuie, crescut în aer liber… nu are cum să fie sub 2 lei. Ba chiar prețul corect acum e pe la 2,1 – 2,5 lei bucata, în funcție de zonă, hrană și om. Hai să ne respectăm munca unii altora”, a fost un alt mesaj postat pe Facebook.

Cât plătesc românii pentru ouăle de prepeliță

În supermarketuri, un cofraj de 24 de ouă de prepeliță poate ajunge la 12 lei. Acestea sunt folosite adesea în salate, aperitive sau în preparate mai rafinate. De partea cealaltă, cei care cresc astfel de păsări vând cu sume între 0,50 de lei și 3 lei pe bucată.

Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă
România în comă. Între psihanaliză și spovedanie.
O diversiune în decembrie. Hai LIVE cu Turcescu

