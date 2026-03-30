Obiect rar din fier meteoritic, vechi de 3.000 de ani, asemănător unui topor, descoperit în groapa ritualică nr. 7 din China

Un obiect cu formă asemănătoare unui topor, realizat din fier meteoritic și datat în jurul dinastiei Shang, a fost descoperit la situl arheologic Sanxingdui din China. Analizele sugerează o utilizare timpurie și rară a obiectului.

Un obiect metalic rar, cu formă asemănătoare unui topor, a fost descoperit în cadrul sitului arheologic din sud-vestul Chinei. Artefactul, vechi de aproximativ 3.000 de ani, a fost găsit într-un context ritualic și ar putea proveni din fier meteoritic, adică material adus pe Pământ de un meteorit.

Situl Sanxingdui, datat între aproximativ 2800 și 600 î.Hr., este cunoscut pentru complexitatea sa culturală și pentru depozitele ritualice bogate în artefacte din bronz, jad și fildeș. Perioada de maximă dezvoltare a acestui centru urban este asociată cu dinastia Shang, desfășurată între circa 1600 și 1050 î.Hr.

Artefactul a fost identificat într-una dintre așa-numitele „gropi sacrificiale”, structuri arheologice în care au fost recuperate aproximativ 17.000 de obiecte ceremoniale. Aceste depozite includ măști din bronz, figurine, obiecte din jad și alte materiale prețioase.

În cazul de față, piesa a fost găsită în groapa nr. 7, în poziție verticală, în partea inferioară a peretelui estic, zona sudică.

„Dintre numeroasele artefacte recuperate la Sanxingdui, un artefact neobișnuit din fier (K7QW-TIE-1) a fost scos la lumină din groapa nr. 7”, notează cercetătorii.

De asemenea, descrierea poziției obiectului este detaliată astfel: „Acest artefact a fost găsit încastrat vertical în partea inferioară a secțiunii sudice a peretelui estic. Are o formă alungită, asemănătoare unui topor sau unei arme.”

Artefactul măsoară aproximativ 20 de centimetri lungime și între 5 și 8 centimetri lățime. Starea de conservare este fragilă, motiv pentru care cercetătorii au extras un bloc de sediment în care obiectul era încastrat și l-au transportat integral în laborator.

Analizele prin fluorescență cu raze X au arătat că obiectul este compus din aproximativ 90% fier și 7,41% nichel, restul fiind urme de alte elemente. Această combinație este caracteristică fierului de origine meteoritică.

În perioada în care a fost realizat artefactul, tehnologia prelucrării fierului nu era încă dezvoltată pe scară largă în China. În mod tradițional, epoca este dominată de utilizarea bronzului, un aliaj de cupru și staniu, începută în jurul anului 2000 î.Hr.

Topirea și prelucrarea fierului din minereu a devenit răspândită mult mai târziu, în jurul anului 800 î.Hr., când au fost atinse temperaturile necesare pentru acest proces.

În perioada Epocii Bronzului, obiectele de uz ritualic, armele și bijuteriile erau realizate preponderent din bronz. Fierul era extrem de rar și, în unele cazuri, provenea din meteoriți.

Analiza comparativă indică diferențe semnificative între practicile metalurgice din sud-vestul Chinei și cele din Câmpia Centrală, unde fierul meteoritic era uneori combinat cu bronzul. „Prezența fierului meteoritic la Sanxingdui evidențiază în continuare practica metalurgică distinctă din sud-vestul Chinei, în contrast cu practicile contemporane din Câmpia Centrală”, notează cercetătorii.

Contextul descoperirii sugerează o posibilă utilizare ceremonială a obiectului. Groapa în care a fost găsit face parte dintr-un sistem de depuneri ritualice, asociate cu arderea și depunerea de ofrande.

Prezența unui material atât de rar ridică ipoteza că fierul meteoritic putea avea o valoare simbolică specială în cadrul culturii Sanxingdui.

Starea fragilă a artefactului limitează însă analiza detaliată. „Starea fragilă a artefactului creează provocări semnificative de conservare pentru curățări suplimentare”, arată cercetătorii.

Descoperirea deschide noi direcții de cercetare privind utilizarea timpurie a fierului în Asia de Est și diferențele regionale din Epoca Bronzului, relatează Science Alert.

Cercetătorii arată necesitatea unor analize suplimentare: „Lucrări viitoare trebuie realizate, concentrându-se pe caracterizări de înaltă rezoluție pentru a rafina clasificarea artefactului și pentru a clarifica rolurile sale funcționale și ritualice relevante.”

Obiectul rămâne astfel un element important pentru înțelegerea practicilor metalurgice și ritualice ale uneia dintre cele mai enigmatice culturi ale Chinei antice.