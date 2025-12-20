Social

Taxă dubioasă la Spitalul Județean Suceava. Eliberarea documentelor care atestă ora nașterii te costă 10 lei

Taxă dubioasă la Spitalul Județean Suceava. Eliberarea documentelor care atestă ora nașterii te costă 10 lei
Spitalul Județean Suceava introduce o taxă de 10 lei pentru eliberarea documentelor care atestă ora nașterii, aceeași sumă fiind percepută și pentru furnizarea altor documente medicale. „Practic, este vorba de o sumă similară cu alte sume care presupun liberarea de date cu caracter personal ale persoanelor care accesează Spitalul Judeţean Suceava”, a declarat Tiberiu Brădăţan, purtătorul de cuvânt al unităţii sanitare, pentru News.ro.

Taxa propusă pentru eliberarea documentelor privind ora naşterii

Potrivit unui proiect de hotărâre aflat în dezbatere publică pe site-ul Spitalului Judeţean Suceava, instituţie în subordinea căreia se află Spitalul Judeţean „Sf. Ioan cel Nou”, unitatea sanitară propune o taxă de 100 de lei pentru elliberarea documentelor care atestă ora naşterii.

„De fapt, în loc de 10 lei cât este proiectată această taxă, a apărut în proiect suma de 100 de lei. În contextul acesta, deja există în momentul de faţă o propunere de rectificare a acestei erori materiale, care va fi făcută în şedinţa de Consiliu Judeţean din data de 23 decembrie. Practic, este vorba de o sumă similară cu alte sume care presupun liberarea de date cu caracter personal ale persoanelor care accesează Spitalul Judeţean Suceava”, a spus purtătorul de cuvânt, pentru sursa menționată anterior.

De ce a fost introdusă taxa

Tiberiu Brădăţan a fost întrebat ce a determinat introducerea unei astfel de taxe şi dacă aceasta are legătură cu numărul mare de solicitări depuse de părinţi.

bebelusi

bebelusi / sursa foto: dreamstime.com

„Putem doar să speculăm. E vorba de un număr de solicitări care au apărut. Nu pot să vă spun numărul exact, dar solicitările au aparut cu privire la acest tip de informaţie. Şi după cum s-a făcut şi vorbire în spaţiu public, este posibil să fie legat de dorinţa de a face nişte astrograme, de a face nici calcule astrologice”, a spus acesta.

El a adăugat: „Este dreptul fiecărei persoane de a solicita astfel de informaţii. Noi am luat act şi în consecinţă încercăm să-i ajutăm pe toţi şi să oferim aceste informaţii în funcţie de solicitările care apar”.

În ce situații se aplică taxa de zece lei

El a explicat că părinţii solicită aceste informaţii spitalului, deşi ar trebui să le deţină deja, deoarece „este posibil să fie date care sunt mai vechi, de ordinul lunilor sau anilor, şi care în momentul de faţă se găsesc în arhiva spitalulu”.

„Nu avem informaţii cu privire la momentul la care se solicită aceste date”, a mai spus acesta.

Tiberiu Brădăţan a afirmat că taxa de 10 lei se aplică persoanelor care solicită în mod expres informaţii privind ora naşterii, însă aceeaşi taxă este valabilă şi pentru alte date cerute Spitalului Judeţean Suceava, de la documente cu caracter medical până la cele cu caracter personal.

