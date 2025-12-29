România va avea un mecanism public de finanțare pentru tratamente stomatologice. Cum va funcționa

Pentru prima dată în România, tratamentele stomatologice din sistemul public vor putea fi realizate în baza unui mecanism clar de finanțare, anunță Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. Ordinul de ministru care stabilește acest sistem, denumit AP-STOMA, a fost pus luni în transparență decizională.

„V-am consultat şi majoritatea dintre voi aţi spus un lucru foarte clar: stomatologia trebuie să fie dezvoltată şi în spitalele publice. Aveţi dreptate! În România există spitale care şi-au exprimat dorinţa de a dezvolta intervenţii stomatologice în regim ambulatoriu sau de spitalizare de zi, inclusiv cu anestezie generală, atât pentru copii, cât şi pentru adulţi. Avem chiar şi un spital nou, construit în Sectorul 4, dedicat acestui tip de intervenţii”, arată ministrul într-un mesaj pe Facebook.

Ministrul a subliniat că, până în prezent, nu exista o viziune clară de finanțare și nici un mecanism predictibil care să stimuleze spitalele publice să dezvolte aceste servicii esențiale.

„M-am consultat cu specialiştii din domeniu. Iar împreună cu echipa mea din Ministerul Sănătăţii am livrat o soluţie concretă. Astăzi am pus în transparenţă decizională Ordinul de ministru care creează, pentru prima dată în România, un mecanism public clar şi predictibil de finanţare pentru tratamente stomatologice în sistemul public: AP-STOMA”, anunţă Rogobete.

Ministrul a mai sps că AP-STOMA este un program elaborat, gestionat și finanțat de Ministerul Sănătății și va fi implementat prin unități sanitare publice care au sau vor înființa secții ori compartimente de stomatologie.

Prin acest mecanism se pot finanța medicamentele, materialele și instrumentarul necesar tratamentelor, inclusiv intervențiile efectuate sub anestezie generală, precum și analizele și investigațiile imagistice necesare pentru evaluarea și monitorizarea pacienților. De asemenea, programul acoperă echipamentele medicale esențiale, cum ar fi uniturile dentare, aparatura de radiologie și imagistică, sterilizarea, blocul operator, ATI, laboratoarele, consumabilele, materialele de protecție și investigațiile auxiliare, precum și service-ul și mentenanța aparaturii medicale, mai spune Rogobete.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, afirmă că AP-STOMA reprezintă un pas esențial pentru ca tratamentele stomatologice să nu mai fie un privilegiu, ci un serviciu medical accesibil în sistemul public acolo unde este necesar.

„Este un pas necesar pentru ca tratamentul stomatologic să nu mai fie un privilegiu, ci un serviciu medical accesibil în sistemul public, acolo unde este nevoie de el. Aşa construim politici publice reale: ascultând oamenii, consultând specialiştii şi livrând soluţii concrete”, mai scrie Alexandru Rogobete.