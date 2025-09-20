Drumul spre un zâmbet de Hollywood trece prin Turcia. De ce aleg românii serviciile stomatologice din străinătate

În ultimii ani, mulți români au ales să își rezolve problemele dentare în Turcia, atrași de prețurile mici și de pachetele complete oferite de clinicile private. Intervenții complexe, precum implanturile sau reabilitările orale totale, costă chiar și cu jumătate mai puțin față de tarifele practicate în România. Medicul stomatolog Alexandru Păun afirmă că în România există specialiști bine pregătiți în acest sector, însă mulți pacienți se plâng de tarifele mari.

Clinici din Istanbul sau Antalya propun pachete care includ tratamentul, transportul și cazarea, transformând procedurile medicale într-o afacere profitabilă pentru ambele părți. Potrivit estimărilor, piața turismului medical din Turcia depășește câteva miliarde de dolari anual, iar pacienții români reprezintă o parte tot mai vizibilă din acest flux.

Conform Healthy Turkiye, țara se află pe locul al doilea la nivel mondial în privința numărului de clinici acreditate, având 52 de spitale recunoscute de Joint Commission International (JCI). De asemenea, aceeași sursă spune că serviciile medicale din Turcia sunt cu 40-50% mai ieftine decât în Statele Unite sau în Europa.

Fenomenul ridică întrebări legate competitivitatea sectorului medical din România. Diferențele mari de preț și lipsa unor programe de sprijin pentru pacienți ar putea continua să alimenteze exodul către clinici din străinătate.

Multe clinici din Turcia își promovează serviciile ca pe un pachet complet: consultații, intervenții rapide, cazare și ghidaj turistic. Pe rețele sociale, pacienții spun că și-au încheiat tratamentele în doar câteva zile, lucrări care în România ar fi necesitat multe programări și drumuri la cabinetul stomatologic.

„Eu mi-am făcut dantura in Turcia, șase implanturi și toți dinții din zirconiu. M-a costat 5.500 de euro, dar mi-am plătit cazarea și biletele de avion separat. M-ai chemat de două ori la o distanță de patru luni. Prima oară a durat patru zile”, a scris o tânără pe Facebook.

„Eu mi-am făcut 12 implanturi în Turcia. Recomand”, a scris altcineva.

„Sunt ok!12 implanturi Steauman și 24 dinți zirconiu! La mai puțin de jumătate ca România”, a fost comentariul postat pe un grup de Facebook.

Pe același grup, alți internauți s-au plâns de prețurile din România.

„Nu recomand România. În niciun caz. Dezastru și bani ffff mulți, calitate 0”, a scris un utilizator.

„Recomand Turcia ca în România mi-am făcut eu la o clinica scumpă și am fost total dezamagita”, a scris altă persoană.

În secțiunea de comentarii, un internaut a avut doar cuvinte de laudă legate de serviciile stomatologice din România.

„Eu am pus în România 12 implanturi Steauman și 24 de dinți din zirconiu 13000 euro și am o dantură perfectă”,

După întoarcerea în țară, experiența nu este mereu lipsită de dificultăți. Monitorizarea post-operatorie și gestionarea complicațiilor pot fi adevărate provocări pentru unii pacienți. Cu toate acestea, costurile reduse și oportunitatea de a combina tratamentele medicale cu turismul îi determină pe mulți să aleagă această variantă.

Medicul stomatolog Alexandru Păun spune că mulți români aleg Turcia pentru intervențiile ce țin se estetica dentară, fiind influențați adesea de recomandări sau de reclamele făcute de diferite persoane publice.

„În general, românii se duc în Turcia pentru proceduri ce țin de estetică dentară. Mulți dintre ei merg pe baza recomandărilor, după ce au auzit informațiile venite din partea vedetelor sau diferite reclame. Avem și în România medici stomatologi buni și servicii de calitate. Nu avem cum să oprim fenomenul, oamenii se vor duce unde vor considera”, ne-a spus medicul stomatolog Alexandru Păun.

Medicul stomatolog adaugă că, deși mulți pacienți se plâng de tarifele ridicate, acestea reflectă calitatea materialelor folosite și costurile mari ale consumabilelor.

„Ne confruntăm cu problema asta și ni se reproșează că tarifele sunt mari, dar le explicăm că lucrăm cu aceleași materiale cu care lucrează și cei din străinătate și, evident, avem costuri de consumabile mari. Costurile sunt mari, dar încasările sunt mici comparativ cu Vestul Europei. Nu considerăm că suntem scumpi. Se adună toate: costul de manoperă, consumabilele…”, a mai spus el.