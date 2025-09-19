Piața imobiliară din România, unică în UE. Dar se va schimba

Românii plătesc unele dintre cele mai mici impozite pe proprietate din Uniunea Europeană. „România se remarcă în peisajul fiscal european printr-un nivel de taxare a proprietăților considerabil mai redus decât media Uniunii Europene”, arată o analiză realizată de Cushman & Wakefield Echinox pe baza datelor Eurostat.

Raportat la populație, un român achită anual aproximativ 93 de euro sub formă de impozite pe proprietate, în timp ce media la nivelul Uniunii Europene este de 710 euro. În Franța, suma ajunge la 1.550 de euro pe cap de locuitor. În Polonia valoarea este de circa 300 de euro, în timp ce în Italia se depășește pragul de 760 de euro, iar în Spania cel de 750 de euro.

„România se remarcă în peisajul fiscal european printr-un nivel de taxare a proprietăţilor considerabil mai redus decât media Uniunii Europene”, conform unei analize realizate de compania de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox pe baza datelor Eurostat. Această poziție avantajoasă a sporit atractivitatea pieței imobiliare din România și a creat un cadru fiscal prielnic atât pentru proprietari, cât și pentru investitori.

Nivelul redus al fiscalității se reflectă și în datele macroeconomice: doar 0,5% din PIB-ul României provine din impozite pe proprietate, comparativ cu media Uniunii Europene de 1,9% sau cu 3,7% în Franța, țara care conduce clasamentul european. În Polonia, aceste taxe reprezintă 1,4% din PIB, iar în Ungaria 0,8%.

În ultimul deceniu, ponderea veniturilor din impozitele pe proprietate în PIB-ul României a scăzut de la 0,9% la 0,5%, ceea ce arată că economia a crescut mult mai rapid decât aceste încasări fiscale.

Un alt factor este faptul că valorile impozabile au rămas aproape neschimbate din 2016, fără să reflecte creșterea prețurilor din piața imobiliară, ceea ce a dus la o diminuare suplimentară a ponderii în PIB.

În prezent, taxele pe proprietate aduc aproximativ 2,1% din totalul veniturilor fiscale din România, un nivel mult sub media Uniunii Europene de 4,7%. În Grecia, ponderea ajunge la 7%, în Polonia la 4,1%, în Franța la 8,4%, în Italia la 5,1%, iar în Spania la 6,7%.

Ca valoare absolută, România a colectat în 2023 circa 1,8 miliarde de euro din impozite pe proprietate, conform datelor Eurostat. Prin comparație, Polonia a strâns 10,7 miliarde de euro, Italia 45,3 miliarde de euro, Franța peste 100 de miliarde anual, Germania aproximativ 40 de miliarde, iar Spania aproape 38 de miliarde de euro.

Astfel, raportat la populație, un român plătește în jur de 93 de euro pe an sub formă de impozite pe proprietate, față de media Uniunii Europene de 710 euro și de cei 1.550 de euro achitați în Franța. În Polonia, suma se ridică la aproximativ 300 de euro, în timp ce în Italia depășește 760 de euro, iar în Spania trece de 750 de euro. Chiar și în Ungaria contribuția medie anuală, de 163 de euro per locuitor, este semnificativ mai mare decât în România.

„Nivelul redus de taxare a proprietăţii din România a reprezentat un avantaj competitiv real, ce a susţinut dezvoltarea pieţei imobiliare şi a facilitat accesul populaţiei la locuinţe, contribuind astfel la statutul României drept ţara cu cel mai mare procentaj de locuinţe aflate în proprietate personală din Uniunea Europeană. Pe de altă parte, o taxare relaxată se traduce într-o limitare a fondurilor disponibile pentru investiţii publice, având în vedere că aceste impozite sunt colectate predominant de administraţiile locale”, a mai precizat Vlad Săftoiu, head of research Cushman & Wakefield Echinox.

Impozitele pe proprietate se aplică deținătorilor de bunuri imobiliare – clădiri și terenuri – fie sub forma unor taxe anuale (impozite locale pe clădiri și terenuri), fie ocazional, prin taxe de transfer, succesiuni sau alte operațiuni similare. Nivelul acestor impozite diferă considerabil de la o țară a Uniunii Europene la alta, în funcție de politicile fiscale locale și de importanța pe care aceste venituri o au în bugetele naționale.

În România, impozitarea clădirilor – inclusiv a locuințelor – și a terenurilor se situează printre cele mai reduse din UE. Cota standard este, în general, între 0,1% și 0,3% pentru clădirile rezidențiale, în funcție de tipul și amplasarea acestora, în timp ce pentru proprietățile comerciale nivelul variază între 0,5% și 1,5%.

