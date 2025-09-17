Bani la buget, distracție la nuntă. Planul șefului ANAF

Preşedintele ANAF, Adrian Nicuşor Nica, a declarat că ANAF nu îşi propune să verifice mirii, să verifice darul de nuntă sau să strice nunţi şi petreceri. El a precizat că instituţia vizează identificarea şi fiscalizarea veniturilor încasate de operatorii economici din domeniul evenimentelor.

Preşedintele ANAF a fost întrebat, după audierea în comisia de buget-finanţe, ce face instituţia pentru a combate mica evaziune fiscală. „ANAF-ul are acţiuni constante în zona asta, cu structurile de antifraudă, pe care le-am făcut publice, cum este cazul pe care l-aţi mediatizat şi dumneavoastră cu saloanele de nunţi. Spun pe această cale că ANAF-ul nu îşi propune să verifice mirii, nu îşi propune să verifice darul de nuntă, nu îşi propune să strice nunţi şi petrecerile românilor”, a spus preşedintele ANAF.

Nica a explicat că scopul controalelor este să identifice beneficiarii sumelor primite de tineri pentru a-şi plăti nunta, astfel încât cei care încasează aceste sume să le declare şi să le plătească la rândul lor impozitele corespunzătoare. „ANAF-ul îşi propune să identifice beneficiarii acestor sume pe care orice tânăr le strânge cu sudoare şi cu ajutorul părinţilor, să-şi plătească nunta, ca cel care a încasat această sumă să o declare şi să o plătească”, a spus Nica.

Preşedintele ANAF a semnalat existenţa unei campanii în curs privind bonurile fiscale şi a anunţat că, în perioada următoare, va fi prezentată o aplicaţie pe modelul celei din Grecia. Aceasta va permite fiecărui cetăţean să verifice, cu telefonul, dacă bonul fiscal a fost emis şi dacă unitatea este fiscalizată.

„În ceea ce priveşte bonuri şi toate cele, avem o campanie în curs. Am constatat un fenomen destul de larg la nivelul restaurantelor, în sensul în care atunci când plăteşti cash, constaţi că nu ţi se dă bon fiscal, ţi se dă o notă de informare, plăteşti banii şi chelnerul repede pleacă cu nota. Solicit pe această cale tuturor românilor să prezinte aceste cazuri pe pagina ANAF. În perioada următoare vom prezenta o aplicaţie pe modelul celei din Grecia, în care fiecare român poate să-şi verifice cu telefonul bonul fiscal, dacă e fiscalizat, dacă camera e fiscalizată”.

Pentru a ilustra practica descrisă, Nica a povestit că a mers personal la o terasă şi a observat modul în care se procedează la emiterea bonurilor: „Am fost la o terasă. Este o practică cu care m-am întâlnit şi eu, şi eu sunt cetăţean la României şi eu merg la restaurant şi am făcut acest test, chiar de când sunt preşedinte ANAF. Acum nu ştiu dacă o să mai pot mânca la vreun restaurant, că o să mă daţi dumneavoastră public, dar poate o să crească numărul de bonuri fiscal”.

Nica a precizat că nu a cerut bonul fiscal în mod explicit, ci a aşteptat să vadă comportamentul personalului, a făcut o fotografie şi a publicat-o pe pagina ANAF, îndemnând cetăţenii să solicite bon fiscal acolo unde li se oferă doar note de informare. „Am făcut o poză şi am urcat-o pe site-ul pe care l-am făcut public, pe pagina ANAF, şi vă solicit să solicitaţi bon fiscal şi acolo unde vi se dă o notă şi nu bonul fiscal, să rugaţi chelnerul să meargă să vă aducă bon”, a mai spus Nica.

Referitor la saloanele de nunţi, Nica a spus că acestea sunt în monitorizare permanentă prin sistemul E-factura, iar autorităţile urmăresc achiziţiile şi tranzacţiile, dar fără intenţia de a perturba ceremonii: „Ne uităm la ce cumpără fiecare, dar nu vom strica nicio nuntă cu descinderile noastre acolo. Nici botezuri”.