Iohannis, în fața executării silite. Detaliile ținute la secret de ANAF

Președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, a declarat marți, la Palatul Parlamentului, că fostului președinte Klaus Iohannis i s-a solicitat predarea imobilului care nu mai îi aparține și că i-a fost comunicată suma pe care o datorează din închirierea acestuia.

„ANAF a comunicat persoanelor respective suma pe care o datorează și, totodată, le-a solicitat predarea imobilului în cauză care nu le mai aparține. În perioada următoare, acesta va fi predat și vom comunica public preluarea imobilului. Practic, sunt două etape: preluarea bunurilor care au generat veniturile și, ulterior, recuperarea banilor obținuți din închiriere.

Prima etapă cred că se va realiza în curând. În ceea ce privește a doua etapă, orice demnitar de rang înalt al statului ar trebui să achite sumele datorate, astfel încât să nu fie necesare căi de atac sau procese”, a explicat Nica.

Întrebat dacă a primit un răspuns de la Klaus Iohannis, Adrian Nica a declarat: „Sunt date pe care nu pot să le fac publice. În perioada următoare, după ce încheiem discuția privind preluarea bunurilor, vom face public ceea ce înseamnă sumele datorate. Aceste sume pot fi plătite doar în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Sperăm că imobilul va fi predat de bună voie. Vorbim de un fost demnitar. Există un termen, însă nu vi-l pot comunica. Avem un răspuns, dar nu pot dezvălui datele acestuia.”

Adrian Nica a mai spus că, în cazul în care fostul președinte nu va respecta termenul legal pentru plata sumei datorate, ANAF va demara procedura de executare silită, „ca în cazul oricărui cetățean român”.

Reamintim că fostul președinte Klaus Iohannis a primit o somație oficială de la ANAF prin care i se solicită plata sumei de 4,7 milioane de lei, echivalentul a aproape 1 milion de euro. Aceasta reprezintă valoarea chiriilor încasate timp de 17 ani pentru imobilul din centrul Sibiului pe care l-a pierdut definitiv în instanță.

Evaluarea sumei datorate a fost realizată de un specialist independent și acoperă perioada în care imobilul a fost deținut și închiriat, incluzând și penalitățile acumulate.

Casa se află pe strada Nicolae Bălcescu, în centrul istoric al Sibiului, și are o suprafață de 166 de metri pătrați. Proprietatea a fost închiriată unei bănci, iar familia Iohannis s-a judecat pentru ea timp de 16 ani. Procesul a fost declanșat după ce s-a constatat că soții Iohannis ar fi cumpărat imobilul de la un presupus moștenitor fals.

Imobilul a făcut inițial parte din averea soților Maria și Eliseu Ghenea. După decesul acestora, casa a trecut, în anii ’70, în proprietatea unei surori a lui Eliseu Ghenea, care însă a decedat fără a avea copii. În urma acestei succesiuni, casa a ajuns în proprietatea statului român, iar în 1997 imobilul a fost achiziționat de chiriași.

În 1999, Klaus și Carmen Iohannis au cumpărat jumătate din imobil pentru suma de 5.000 de lei, parte a casei provenind de la urmașii lui Nicolae Baştea, nepot al soților Ghenea. Foștii chiriași au contestat în instanță contractele de vânzare-cumpărare prin care familia Iohannis a intrat în posesia imobilului.

Pe 12 noiembrie 2015, Curtea de Apel Brașov a respins un recurs declarat de Klaus și Carmen Iohannis și a menținut decizia Tribunalului Brașov din mai 2014, prin care contractul de vânzare-cumpărare a fost anulat. Această sentință a pus capăt unui litigiu care a durat 16 ani și a implicat zeci de procese.