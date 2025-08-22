Social Cât costă un meniu de nuntă la final de vară







Exclusiv. Pentru tinerii care plănuiesc să se căsătorească în 2025, nunta nu mai este doar un moment de bucurie, ci și un test al portofelului. În încercarea de a obține o reducere, mulți dintre ei aleg să organizeze marele eveniment în cursul săptămânii, afirmă Irina Vasile, organizator de evenimente la Libao Luxury Events.

„În această vară au fost organizate multe nunți în timpul săptămânii”, a explicat ea, exclusiv pentru EVZ.

Costurile meniurilor reprezintă adesea principala piedică, iar la acestea se adaugă cheltuieli pentru locație, muzică, fotografii sau decor.

Meniul reprezintă unul dintre cele mai importante elemente ale unei nunți, fiind esențial pentru satisfacția invitaților. De aceea, o parte semnificativă din bugetul total trebuie alocată acestui capitol. Preparatele pot fi asigurate de restaurantul care găzduiește evenimentul sau de o firmă de catering, caz în care costurile pot fi ușor mai ridicate.

Meniurile all-inclusive, care includ atât mâncarea, cât și băuturile, costă între 49 și 130 euro de persoană, în funcție de oraș și de locație. În orașele mici, puține restaurante mai oferă un meniu de nuntă cu 40 de euro. Cu toate acestea, costul total este destul de mare pentru cei care au mulți invitați.

În cazul unei locații luxoase din București, prețul unui meniu poate depăși 200 de euro. În acest preț, invitații se bucură de mai multe preparate rafinate. Pentru a beneficia de anumite reduceri, mulți bucureșteni au ales să își organizeze nunta în timpul săptămânii.

„Sunt anumite campanii pe care le fac locațiile de evenimente pentru zilele de vineri și de duminică. Fac o reducere de 10 euro sau oferă alte bonusuri față de zilele de sâmbătă. De aceea, mirii preferă această variantă atât din cauza costului, cât și a lipsei de disponibilitate pentru ziua de sâmbătă. În această vară au fost organizate multe nunți în timpul săptămânii”, ne-a spus Irina Vasile, organizator de evenimente.

Spre deosebire de alte zone ale țării, restaurantele din zona Ardealului includ în meniu și supa. La o nuntă tradițională din alte regiuni, meniul include de regulă patru feluri principale: aperitiv, pește sarmale și friptură. La acestea se adaugă mici gustări sau dulciuri precum fructe, sărățele, alune sau covrigei.

Pentru a păstra bugetul sub control, mirii pot face mici compromisuri în ceea ce privește alegerea felurilor de mâncare. De exemplu, aceștia se poate opta pentru un tip de pește mai ieftin sau pot renunța la friptura de vită pentru cea de porc.

Organizatorii de evenimente atrag atenția că mirii ar trebui să acorde o atenție specială aperitivelor și tortului, deoarece acestea marchează începutul și finalul mesei festive și contribuie decisiv la experiența invitaților.

Darul de nuntă are rolul de a-i ajuta pe miri să acopere cheltuielile din ziua marelui eveniment. Cei din domeniu spun că acesta ar trebui să includă costul meniului, plus un surplus de 30-50% pentru a acoperi alte servicii precum decorul, muzica sau fotograful. Astfel, pentru un meniu de 70 de euro de persoană, darul recomandat ar fi între 90 și 105 euro.