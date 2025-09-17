Cât se fură din TVA în România? 9 miliarde de euro sunt pierduți anual, susține Gabriel Biriș

TVA, sau Taxa pe Valoarea Adaugată reprezintă un impozit pe consum. În podcastul “Contrapunct” realizat de jurnalistul EvZ Dan Andronic, avocatul și consultantul fiscal Gabriel Biriș a spus că frauda în România în materie de TVA este de aproximativ 9 miliarde de euro pe an. O cifră care stârnește mirarea oricui. Biriș a oferit în exclusivitate și o soluție: taxarea inversă.

Potrivit lui Gabriel Biriș, marea problemă este TVA necolectat de stat. Un procent de 34 la sută nu ajunge la bugetul statului român, media europeană fiind de 5 la sută.

Gabriel Biriș: “Ca să-l traducem în cifre, sunt 9 miliarde de euro pe an din TVA necolectat în România. În ultimii ani de zile. Pentru anul 2023 încă nu avem cifre, că tot timpul e o întârziere, că se prelucrează datele statistice. Nu, dar media europeană e de 5 la sută TVA necolectat. Bulgaria strânge 95 la sută. Și au și autoconsum. La fel și Ungaria. La fel și Polonia. Au gap-uri de TVA (diferența dintre TVA-ul ce ar trebui colectat și cel efectiv încasat) în media europeană. Și noi avem peste 30 la sută. Asta mie mi-a arătat tot timpul... Mi-a arătat că este o problemă de sistem. Adică sistemul fură”.

Dialogul a continuat cu afirmația lui Dan Andronic că dacă este să explicăm sintagma „sistemul fură”, trebuie să fie clar că nu instituțiile în sine, ci cei care le controlează politic. În această logică, ANAF ar evita controale acolo unde ar deranja „pe cei care fură”. Gabriel Biriș a nuanțat spunând că în sfârșit, ANAF a pus în funcțiune un program de analiză de risc, motiv pentru care „explodează scandalul”. Un semn că instituția a început un pic să-și facă treaba. Totuși, el avertizează că rezultatele rapide nu sunt realiste fără o decizie politică clară.

Discuția virează apoi spre soluții la acest flagel, pe care Biriș propune să-l atace prin extinderea taxării inverse. Pentru publicul larg, el explică simplu: TVA-ul e un impozit pe consum; intră cu adevărat la buget abia la consumatorul final (gospodării, instituții, entități fără drept de deducere). În tranzacțiile între firme, TVA-ul fie se plătește și se recuperează, fie se aplică taxarea inversă—mecanism ce oprește circulația cash-ului de TVA între companii și reduce spațiul de fraudă tip “carusel”. O „conductă” în care unii au dat „cep” și „fură miliarde”.

Gabriel Biriș a explicat faptul că o directivă europeană permite statelor, inclusiv României, să ceară derogări punctuale de taxare inversă acolo unde apare o creștere masivă și bruscă a fraudei pe anumite produse. Exemplele românești sunt cunoscute de ani de zile: importul și comerțul de legume-fructe (derogare cerută, probabil din anul următor), cereale, fier vechi, certificate verzi, imobiliare, dar și telefoane mobile și calculatoare peste 5.000 euro (facturi fără TVA în regim intern prin taxare inversă).

Problema, spune el, e că la noi frauda nu e “subită”, ci constantă, ceea ce complică argumentația formală cerută de Comisie. Totuși, scopul taxării inverse rămâne limpede: „să nu se mai fure”.

Concluzia de etapă a podcastului a fost simplă. ANAF are instrumente mai bune, dar fără voință politică nu se închide rapid gap-ul de TVA. Doar extinderea inteligentă a taxării inverse pe fluxurile cu risc ridicat poate tăia motivația și posibilitatea marilor fraude.