Cele mai frumoase insule de vacanță din Europa rămân fără zborurile Ryanair

Mai multe dintre cele mai populare insule europene pentru vacanțe se confruntă cu o reducere semnificativă a zborurilor operate de Ryanair. Compania aeriană low-cost a anunțat că va elimina sau va reduce frecvența curselor spre destinații turistice de top, afectând astfel planurile de călătorie ale turiștilor, informează The Sun.

Specialiștii în turism avertizează călătorii să își planifice cu atenție transportul și să își rezerve biletele din timp pentru a evita neplăcerile neașteptate. În același timp, alte companii aeriene regionale ar putea profita de situație, preluând rutele abandonate de Ryanair.

Din păcate, mai multe insule europene, adesea comparate cu Hawaii pentru frumusețea lor, rămân fără zborurile operatorului low-cost. Ryanair a anulat integral cursele, precizând că acestea nu vor fi reluate decât dacă autoritățile renunță la majorarea taxelor și impozitelor aeroportuare.

În centrul disputei se află și guvernul portughez, criticat pentru „inacțiune”, după ce taxele pentru controlul traficului aerian au crescut cu 120%. În plus, a fost introdusă o nouă taxă de călătorie de 2 euro, care a stârnit nemulțumiri suplimentare în rândul operatorilor și pasagerilor.

Ryanair a anunțat că, începând cu 29 martie, toate zborurile către și dinspre Azore vor fi suspendate. Măsura vine ca urmare a creșterii costurilor, care ar fi dus la majorarea tarifelor cu până la 35%, făcând operațiunile către insule nesustenabile.

Decizia companiei afectează șase rute, inclusiv către Londra, Bruxelles, Lisabona și Porto, impactând aproximativ 400.000 de pasageri anual care călătoresc către acest arhipelag.

Jason McGuinness, directorul de marketing al Ryanair, a declarat că decizia a fost luată cu regret și că operatorul nu a avut „altă alternativă”. El a explicat că, după un deceniu de operațiuni constante în Azore, insulele pierd acum legăturile directe low-cost cu principalele capitale europene din cauza taxelor ridicate.

Această suspendare înseamnă că, pentru prima dată, nu va mai exista nicio companie aeriană low-cost care să deservească Aeroportul Ponta Delgada, limitând accesul turiștilor.

Ryanair se confruntă cu o serie de modificări majore în rețeaua sa din Europa. McGuinness a explicat: „Din cauza creșterii semnificative a costurilor, suntem nevoiți să anulăm toate zborurile către insulele Azore începând cu 29 martie 2026, relocând aceste capacități către aeroporturi mai avantajoase din alte regiuni ale grupului”.

La începutul acestei luni, Ryanair a confirmat eliminarea a peste două milioane de locuri către și dinspre Belgia, ceea ce va reduce numărul total de pasageri anual de la 11,6 milioane la 9,6 milioane până în 2027.

În Spania, peste două milioane de locuri au fost retrase, afectând aeroporturile Tenerife Norte, Santiago și Vigo. Drept urmare, zborurile directe către Vigo nu mai sunt disponibile pentru pasagerii din mai multe țări.

Franța a resimțit și ea impactul anulărilor, în special la Brive și Bergerac. Totuși, Ryanair a anunțat că zborurile din Marea Britanie către Bergerac vor fi reluate în această vară, oferind o veste bună pentru călătorii britanici.