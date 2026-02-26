International

Două mașini, înghițite de un crater uriaș, în timp ce stăteau la semafor

Două mașini, înghițite de un crater uriaș, în timp ce stăteau la semafor
Un crater s-a format brusc în carosabil, într-una dintre cele mai circulate intersecții urbane din orașul Omaha, statul american Nebraska, iar două vehicule au fost surprinse în timp ce așteptau la semafor și s-au prăbușit în subteran, potrivit The Guardian.

Incidentul a fost surprins pe camere de supraveghere și a atras atenția autorităților locale și a martorilor prezenți la fața locului. Potrivit poliției, nimeni nu a fost rănit în urma incidentului.

Momentul prăbușirii carosabilului, surprins pe camere de supraveghere

Incidentul s-a petrecut în jurul prânzului, într-o zonă centrală a orașului Omaha, în apropierea Universității din Nebraska-Omaha și a unui district comercial frecventat de studenți și rezidenți.

Conform imaginilor video difuzate de autorități, două autovehicule — un SUV și o camionetă — au aşteptat la semafor, iar în scurt timp groapa care s-a format sub ele a cedat, înghițindu-le aproape instantaneu.

Videoclipul a fost publicat de oficialitățile locale după incident, documentând momentul în care asfaltul cedează și mașinile se scufundă într-un crater de câțiva metri adâncime.

Din înregistrări reiese faptul că cei aflați la volan au reușit să părăsească autovehiculele înainte ca lucrările de intervenție să înceapă.

Comunicatul oficial al poliției din Omaha

Potrivit declarațiilor oficiale, ambele persoane aflate în vehicule au reușit să iasă singure din zona surpării. În plus, alți martori prezenți la fața locului au oferit ajutor pentru a le asigura ieșirea din groapa adâncă.

Într-un comunicat al poliției din Omaha se arată:

„Le suntem recunoscători pentru că au acționat rapid și ne-au oferit ajutor.”

Reprezentanții forțelor de ordine au confirmat, de asemenea, că nu au fost raportate victime sau persoane rănite ca urmare a incidentului.

Mașinile au fost ulterior ridicate cu ajutorul unui utilaj special, iar traficul în zonă a fost deviat, iar porțiuni din stradă au rămas închise pentru evaluări suplimentare.

Cauza surpării carosabilului din Omaha și lucrările de remediere

Autoritățile locale și experții tehnici au început să investigheze cauza exactă a formării sinkhole-ului. Primele estimări indică o posibilă defecțiune a unei conducte de apă, care ar fi dus la erodarea solului de sub asfalt și la colapsul acestuia.

Municipalitatea din Omaha a emis un comunicat în care indică faptul că surparea ar fi rezultatul unei defecțiuni la o conductă majoră de alimentare cu apă, ceea ce a provocat goluri subterane ce nu au mai putut susține greutatea carosabilului și a vehiculelor.

Lucrările de reparație au început imediat după incident, iar echipele specializate verifică extinderea eventualelor goluri subterane pentru a preveni incidente similare în viitor.

Strada afectată între 66th și 69th Street a fost închisă în ambele sensuri, iar autoritățile au recomandat conducătorilor auto și pietonilor să ocolească zona pe durata lucrărilor.

Impactul asupra traficului din Omaha

Zona afectată este una frecventată atât de localnici, cât și de studenți sau vizitatori ai orașului, fiind situată lângă restaurante, magazine și un cinematograf popular.

În consecință, închiderea temporară a unui tronson important de drum a afectat traficul rutier și fluxurile de deplasare zilnice. Autoritățile locale au declarat că evaluările și lucrările vor continua în următoarele zile și că siguranța circulației rămâne o prioritate

