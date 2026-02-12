Cum poți obține despăgubiri de la primărie dacă ți-ai avariat mașina într-o groapă din carosabil

Drumurile publice din România sunt administrate de autorități diferite, în funcție de categoria lor, iar instituțiile care le gestionează au obligația legală de a le întreține în stare de siguranță.

Atunci când un șofer își avariază mașina din cauza unei gropi din carosabil, există posibilitatea de a solicita despăgubiri de la administratorul drumului, fie că este primăria, consiliul județean sau Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Codul civil și legislația privind administrarea drumurilor publice stabilesc că autoritățile locale răspund pentru prejudiciile provocate de neîntreținerea corespunzătoare a infrastructurii rutiere.

Conform Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, administratorul drumului are obligația de a asigura întreținerea, repararea și siguranța circulației.

În practică, acest lucru înseamnă că, dacă o groapă nesemnalizată produce pagube unui autovehicul, proprietarul poate cere recuperarea costurilor de reparație.

Pentru ca o cerere de despăgubire să aibă șanse reale de succes, documentarea incidentului este esențială. Poliția Română recomandă ca, în cazul unui incident rutier soldat cu pagube materiale cauzate de starea drumului, conducătorul auto să anunțe poliția rutieră pentru constatare.

Procesul-verbal întocmit de polițiști reprezintă una dintre cele mai importante dovezi în eventualul demers de recuperare a prejudiciului. Documentul confirmă locul incidentului, condițiile în care s-a produs și cauza probabilă a avariei.

Fotografiile și înregistrările video realizate la locul incidentului sunt, de asemenea, probe importante. Acestea trebuie să surprindă groapa din carosabil, poziția vehiculului, eventualele indicatoare rutiere sau lipsa semnalizării, precum și avariile produse.

În plus, șoferul trebuie să păstreze toate documentele legate de reparație, inclusiv devizul de service și facturile, deoarece acestea vor fi necesare pentru stabilirea prejudiciului.

Un pas esențial este identificarea administratorului drumului pe care s-a produs incidentul. Străzile din interiorul orașelor sunt administrate, în general, de primării, drumurile județene de consiliile județene, iar drumurile naționale și autostrăzile de CNAIR.

Primăriile sunt responsabile pentru întreținerea drumurilor locale, inclusiv pentru repararea gropilor, asfaltare și semnalizare. În cazul în care avaria a fost provocată pe o stradă din oraș, cererea de despăgubire trebuie adresată administrației locale.

Legea administrației publice locale și legislația privind drumurile stabilesc că autoritățile au obligația de a asigura condiții de circulație sigure. Nerespectarea acestei obligații poate atrage răspunderea civilă a instituției.

În mod obișnuit, primul pas este depunerea unei cereri de despăgubire la primărie sau la instituția responsabilă de administrarea drumului. Cererea trebuie să conțină descrierea incidentului, locul producerii acestuia, data și ora, precum și valoarea estimată a prejudiciului.

La cerere se atașează copii după procesul-verbal al poliției, fotografii sau filmări, documentele mașinii, devizul de reparație și facturile emise de service.

Unele primării pot încerca soluționarea amiabilă a cazului, prin plata despăgubirilor sau prin intermediul unei polițe de asigurare de răspundere civilă pe care instituția o deține. În alte situații, cererea poate fi respinsă, iar proprietarul autoturismului trebuie să se adreseze instanței de judecată.

Instanțele din România au pronunțat în ultimii ani mai multe hotărâri prin care autoritățile locale au fost obligate să plătească despăgubiri pentru avarii produse de gropi din carosabil, atunci când s-a demonstrat că drumul nu era întreținut corespunzător.

Specialiștii în drept civil subliniază că succesul unei acțiuni în instanță depinde în mare măsură de probele prezentate. Fotografii clare ale gropii, imagini cu avariile mașinii și documente oficiale care confirmă incidentul pot demonstra legătura directă dintre starea drumului și paguba suferită.

În lipsa acestor dovezi, autoritatea locală poate susține că avaria a fost provocată de alte cauze sau de neatenția șoferului.

De asemenea, este important să se dovedească faptul că groapa nu era semnalizată corespunzător și că administratorul drumului nu a intervenit pentru remedierea problemei într-un timp rezonabil.

Reprezentanții autorităților locale afirmă frecvent că întreținerea infrastructurii rutiere depinde de resursele bugetare disponibile și de condițiile meteorologice, care pot accelera degradarea carosabilului.

Administrațiile publice locale desfășoară periodic lucrări de reparații și întreținere, însă dimensiunea rețelei stradale și costurile ridicate fac ca intervențiile să nu fie întotdeauna suficiente pentru prevenirea apariției gropilor.

În același timp, autoritățile recomandă șoferilor să semnaleze problemele din carosabil pentru a permite intervenția rapidă a echipelor de reparații.

Recuperarea despăgubirilor de la o primărie poate dura, mai ales dacă este necesară deschiderea unui proces civil. Cu toate acestea, legislația permite recuperarea prejudiciilor atunci când se dovedește responsabilitatea administratorului drumului.

Cazurile soluționate în instanță arată că șoferii pot obține despăgubiri pentru anvelope, jante, suspensii sau alte componente afectate de starea carosabilului, dacă probele sunt suficiente și prejudiciul este demonstrat.

Pentru conducătorii auto, documentarea corectă a incidentului și păstrarea tuturor actelor reprezintă elemente esențiale pentru recuperarea costurilor de reparație.