Verificări la domiciliu pentru asigurarea locuinței. Poliția și pompierii ar putea fi implicați. Proiect

Românii ar putea fi verificați direct acasă pentru a se stabili dacă dețin asigurarea obligatorie a locuinței (PAD), potrivit unui proiect legislativ aflat în lucru la nivel guvernamental, care prevede implicarea poliției și a pompierilor în controale pe teren și aplicarea de sancțiuni pentru neconformare.

Proiectul propune o schimbare majoră în modul de aplicare a legii privind asigurarea obligatorie a locuințelor, prin trecerea de la verificări administrative la controale directe în teren.

Astfel, responsabilitatea verificării nu ar mai reveni în principal primăriilor, ci structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Polițiștii și pompierii ar urma să desfășoare acțiuni operative și să meargă la domiciliul proprietarilor pentru a verifica existența unei polițe PAD valabile.

Măsura vizează creșterea gradului de conformare la o obligație legală veche de peste 15 ani, dar care nu este respectată suficient în practică.

Proiectul legislativ prevede sancțiuni financiare pentru proprietarii care nu pot face dovada unei polițe active. Nivelul amenzilor este stabilit între 100 și 500 de lei, iar măsura ar putea afecta un număr mare de persoane, în condițiile în care aproximativ 7 milioane de locuințe ar putea intra în sfera acestor verificări.

Asigurarea obligatorie a locuinței este una dintre cele mai accesibile forme de protecție financiară, însă gradul de acoperire rămâne redus. Datele arată că, din aproximativ 10 milioane de locuințe existente în România, doar în jur de 2,4 milioane sunt asigurate împotriva riscurilor majore, precum cutremurele, inundațiile sau alunecările de teren.

Costul anual al poliței variază, în general, între 50 și 130 de lei, în funcție de tipul locuinței, însă lipsa unor controale constante a contribuit la nivelul scăzut de conformare.

Până în prezent, modul în care a fost aplicată legislația a diferit semnificativ de la o localitate la alta. În multe cazuri, autoritățile locale nu au dispus de resurse sau de proceduri eficiente pentru a verifica proprietarii. Unele primării au transmis notificări sau somații, utilizând date din sistemele informatice existente, însă amploarea acestor acțiuni a fost limitată.

Această lipsă de control sistematic este considerată una dintre principalele cauze ale gradului redus de asigurare a locuințelor. Au existat și situații în care autoritățile locale au aplicat sancțiuni într-un interval scurt, ceea ce a dus la creșterea numărului de polițe încheiate. Totuși, au fost semnalate și probleme administrative, inclusiv notificări eronate sau situații în care documentele nu reflectau corect situația reală a proprietarilor.

Propunerea legislativă nu este susținută de reprezentanții structurilor de ordine publică. Sindicatele din poliție susțin că personalul operativ este deja suprasolicitat și că atribuirea unor sarcini suplimentare, de natură administrativă, ar putea afecta capacitatea de intervenție în domeniul siguranței publice. Din această perspectivă, verificarea polițelor de asigurare este considerată o activitate care nu ține de atribuțiile principale ale poliției.

Asigurarea obligatorie a locuinței (PAD) acoperă trei tipuri de riscuri majore: cutremurele, inundațiile naturale și alunecările de teren. Despăgubirea maximă poate ajunge până la 100.000 de lei, iar verificarea valabilității poliței se poate face online, prin platforme oficiale, pe baza datelor proprietarului sau a adresei imobilului.

Scopul acestui tip de asigurare este de a oferi o protecție financiară minimă în cazul producerii unor dezastre naturale, însă nivelul actual de acoperire indică faptul că obligația legală nu este respectată pe scară largă.