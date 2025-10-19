Crește numărul locuințelor asigurate obligatoriu. Evoluție pozitivă în septembrie 2025

Datele publicate de Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID) arată că, în luna septembrie 2025, numărul polițelor active de asigurare obligatorie a locuinței (PAD) a înregistrat o creștere de 0,54%, situându-se la aproximativ 2,31 milioane. Această valoare este ușor mai mare față de cele 2,3 milioane de polițe active raportate la data de 30 septembrie 2024, confirmând o tendință de creștere anuală a gradului de asigurare a locuințelor din România.

În raport cu luna anterioară, statistica indică totuși o scădere de 0,39%, ceea ce sugerează o ușoară fluctuație lunară în dinamica asigurărilor PAD.

Potrivit PAID, la finalul lunii septembrie 2025, majoritatea polițelor active – 70,9% – au fost încheiate în mediul urban, în timp ce 29,1% se regăsesc în mediul rural. În ceea ce privește categoria locuințelor, 94,3% dintre polițe acoperă locuințe de tip A, respectiv cele construite pe structuri de rezistență solide, din beton armat, metal sau lemn, cu pereți exteriori din piatră, cărămidă arsă sau materiale tratate termic ori chimic. Restul de 5,7% vizează locuințele de tip B, cu pereți din materiale netratate termic sau chimic, cum ar fi cărămida neară.

Analiza regională indică faptul că cele mai multe polițe active se află în Transilvania (20,5% din total), urmată de Muntenia (19,9%) și București (18,5%). La polul opus se află regiunea Maramureș, cu 3,2% din totalul polițelor, și Bucovina, cu 3,6%.

PAID, instituția responsabilă cu emiterea polițelor PAD încă din iulie 2010, are ca obiectiv principal protejarea locuințelor împotriva riscurilor de catastrofă naturală – cutremure, inundații și alunecări de teren – prin creșterea gradului de cuprindere în asigurare la nivel național.

Costurile unei polițe PAD rămân diferențiate în funcție de tipul locuinței: pentru locuințele de tip A, prețul este de 130 de lei, acoperind o sumă maximă asigurată de 100.000 de lei.

Pentru locuințele de tip B, costul poliței este de 50 de euro, cu o sumă asigurată de până la 50.000 de lei.