Asigurarea obligatorie a locuinței a intrat din nou în atenția băncilor. Lipsa poliței PAD poate afecta contractele de credit

Asigurarea obligatorie a locuinței, cunoscută sub denumirea de poliță PAD, a revenit în prim-planul atenției publice după ce mai multe instituții bancare au început să verifice explicit existența acesteia în dosarele clienților cu credite ipotecare.

Deși valoarea poliței este de doar 20 de euro pe an, lipsa ei poate genera consecințe directe asupra relației cu banca, inclusiv notificări formale, condiții suplimentare sau, în anumite cazuri, costuri impuse unilateral.

Polița PAD este o asigurare obligatorie pentru toate locuințele din România, reglementată prin Legea nr. 260/2008. Aceasta acoperă trei riscuri majore considerate catastrofale: cutremurul, inundațiile naturale și alunecările de teren.

Asigurarea este administrată de PAID România și are o valoare fixă, stabilită prin lege. Pentru locuințele construite din materiale moderne, suma asigurată este de 20.000 de euro, iar prima anuală este de 20 de euro. Pentru locuințele din materiale tradiționale, prima este de 10 euro, iar suma asigurată este de 10.000 de euro.

Lipsa poliței PAD constituie contravenție și poate fi sancționată cu amendă de până la 500 de lei, însă în practică aplicarea sancțiunilor a fost neuniformă. În schimb, presiunea reală vine acum din partea băncilor.

În cazul unui credit ipotecar, locuința este adusă drept garanție în favoarea băncii. Din acest motiv, instituțiile de credit au interes direct ca imobilul să fie protejat măcar la nivelul minim impus de lege.

Începând cu 2025 și continuând în 2026, mai multe bănci au introdus verificări periodice ale existenței poliței PAD, în special la reînnoirea asigurărilor facultative sau la revizuirea dosarelor de credit. Această practică este justificată prin obligațiile de prudențialitate și prin normele interne de management al riscului.

În lipsa poliței obligatorii, banca poate considera că garanția este insuficient protejată, chiar dacă există o asigurare facultativă care nu include explicit riscurile catastrofale sau care nu este corelată cu PAD.

Dacă banca constată că polița PAD nu este valabilă, primul pas este, de regulă, notificarea clientului. Aceasta solicită încheierea sau reînnoirea asigurării într-un termen limită, de obicei între 15 și 30 de zile.

În cazul în care clientul nu se conformează, banca poate apela la clauzele contractuale existente. Unele contracte de credit prevăd explicit dreptul băncii de a încheia o asigurare în numele clientului și de a recupera ulterior costul acesteia, inclusiv prin debitarea contului sau adăugarea sumei la soldul creditului.

De asemenea, lipsa PAD poate duce la blocaje administrative, cum ar fi imposibilitatea de a modifica sau refinanța creditul, întârzierea unor operațiuni notariale sau condiționarea aprobării unor acte adiționale.

Un aspect frecvent confundat de proprietari este relația dintre polița PAD și asigurarea facultativă. Legea prevede clar că asigurarea facultativă nu poate înlocui polița PAD, ci doar o poate completa.

Chiar dacă o asigurare facultativă acoperă riscuri multiple și are o valoare mult mai mare, aceasta trebuie să existe împreună cu PAD. În lipsa poliței obligatorii, asigurarea facultativă poate deveni problematică inclusiv la plata despăgubirilor, deoarece cadrul legal pornește de la existența PAD ca nivel minim de protecție.

Pentru sistemul bancar, riscul de cutremur are o importanță majoră, mai ales în contextul seismic al României. Zone precum București, Vrancea sau sudul țării sunt considerate expuse, iar un eveniment major ar putea genera pierderi sistemice.

Din acest motiv, băncile tratează polița PAD nu ca pe o formalitate, ci ca pe un instrument minim de protecție a garanției. Lipsa ei înseamnă, din punct de vedere al riscului, un activ vulnerabil, cu impact potențial asupra stabilității portofoliilor de credite.

Proprietarii care au credite ipotecare ar trebui să verifice periodic valabilitatea poliței PAD și să se asigure că aceasta este reînnoită anual. Polița poate fi încheiată prin intermediul majorității asigurătorilor autorizați sau online, iar dovada poate fi transmisă băncii în format electronic.

Costul redus al poliței, de 20 de euro pe an, contrastează puternic cu riscurile administrative și financiare generate de lipsa acesteia. În contextul actual, verificările băncilor nu mai sunt excepții, ci devin o practică standard.

Dincolo de relația cu banca, polița PAD rămâne o obligație legală pentru toți proprietarii de locuințe din România. Autoritățile locale pot aplica sancțiuni, iar în cazul unui dezastru natural, lipsa asigurării înseamnă absența oricărei despăgubiri din acest mecanism național.