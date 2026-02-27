Ce poți face dacă te accidentezi într-o groapă din asfalt. Pașii legali explicați de un avocat

Un biciclist care a suferit răni grave după ce a căzut într-o groapă nesemnalizată din Capitală a obținut, după aproape 12 ani de procese, despăgubiri morale de 100.000 de euro. Instanța a obligat Administrația Străzilor București la plata sumei, iar avocatul victimei a explicat ce ar trebui să facă orice persoană aflată într-o situație similară pentru a-și recupera prejudiciul.

Accidentul s-a produs pe Calea Știrbei Vodă, iar consecințele au fost dramatice pentru victimă. Avocatul Ion Vărzaru a declarat la Digi24 că clientul său „este un biciclist care a plecat de acasă acum 12 ani, sportiv practicant de ciclism și de multe alte sporturi în aer liber. A plecat de acasă și nu și-a imaginat că va ajunge la spital peste câteva ore, unde o perioadă lungă de timp s-a pus problema dacă va trăi sau nu”.

Leziunile au fost severe.

Potrivit avocatului, perioada care a urmat a fost marcată de mai multe etape dificile: „Acum 12 ani a început pe de o parte, în primă fază o luptă pentru viață care s-a terminat din fericire în scurt timp. A continuat cu o luptă pentru dreptate care s-a terminat, spun eu, acum o săptămână și continuă pe o perioadă nedeterminată, o luptă pentru sănătate, pentru că el nu mai este aceeași persoană”.

Avocatul a criticat reacția autorităților după producerea accidentului, susținând că procedurile au fost tergiversate. „N-au reacționat. Le cerea poliția un document și ei trimiteau actele cu melcul sau cu broasca țestoasă, veneau actele după trei luni, cinci luni, când erau la al doilea avertisment de amendă”, a afirmat acesta.

În opinia sa, responsabilitatea a fost pasată între instituții. „Li se solicita să spună cine era persoana responsabilă să constate și să remedieze defecțiunile pe acel segment de drum. Răspundeau că e o atribuție ce ține de Primăria Capitalei”. Ulterior, după intervenirea prescripției, „nu din vina organelor de anchetă, au fost legați de mâini și de picioare”, a explicat avocatul.

În instanță, reprezentanții instituției ar fi susținut că vina aparține altor entități: „au pasat în permanență responsabilitate. Nu suntem noi de vină. E Apa Nova, de vină e Distrigaz, de vină e, știu eu cine, care a săpat o groapă acolo, nu noi”.

Instanța a stabilit însă că obligația de verificare și remediere revenea Administrației Străzilor. Avocatul a mai arătat că groapa nu a fost reparată imediat după accident. „După două-trei luni a fost remediată”, a spus el. De asemenea, victima a suportat din propriile resurse costurile expertizei: „Tot clientul meu a plătit expertiza, n-a plătit instituția, nimeni n-a plătit. Tot clientul meu a trebuit să scoată din bani 2.000-3.000 lei pe care nu-i avea atunci”.

Întrebat ce ar trebui să facă o persoană rănită într-o groapă sau din cauza unei deficiențe a carosabilului, avocatul a insistat asupra importanței probelor. „Este important să conservi cât mai bine probele, să nu pleci de acolo, să suni la 112, să chemi un prieten, să ai martor, să chemi poliția să constate, nu te miști de acolo. Faci tot posibilul să bați fierul cât e cald”, a explicat el.

În lipsa unor dovezi clare, instituția ar putea contesta ulterior împrejurările accidentului. „Instituția ar putea să vină și să spună nu i s-a întâmplat acolo, i s-a întâmplat în baie”, a avertizat avocatul.

Următorul pas este formularea unei plângeri penale în termenul legal. „Ai trei luni de zile să formulezi o plângere penală”, a precizat acesta. Pentru ca despăgubirile să poată fi solicitate în cadrul procesului penal, este necesar ca vătămarea să îndeplinească anumite condiții: „să fie peste 90 de zile de îngrijiri medicale, să-ți fi fost pusă viața în pericol, să fi suferit o infirmitate sau un prejudiciu estetic permanent”. Dacă una dintre aceste situații este incidentă, persoana vătămată își poate valorifica pretențiile în procesul penal, a explicat Ion Vărzaru.