Te poate concedia angajatorul cât timp ești în medical? Regula și excepțiile din lege. Protecția legală și excepțiile de la regulă

Concediu medical — fie că este vorba de o perioadă de recuperare după o boală, un accident sau o sarcină — nu trebuie să devină o piedică în calea stabilității locului de muncă.

Din acest motiv, legislația muncii din România prevede norme clare pentru a proteja salariaţii aflați în concediu medical. Aceste norme sunt cuprinse în Codul Muncii, în legislația privind securitatea socială și în practica instanțelor de judecată.

Această protecție însă nu este absolută. Există situații în care un contract de muncă poate fi încetat legal, chiar dacă salariatul este în concediu medical. Vom analiza, pe rând, cadrul legal general, protecția efectivă, excepțiile de la regulă și ce se întâmplă în practică – inclusiv cum pot salariații să își apere drepturile.

Legea fundamentală în materie este Codul Muncii nr. 53/2003, care interzice concedierea salariaţilor pe perioada concediului medical în majoritatea situațiilor.

Articolul relevant spune că în timpul concediului medical contractul de muncă nu poate fi încetat prin concediere individuală decât în anumite cazuri expres prevăzute de lege. Scopul este să se împiedice situațiile în care angajatorul “profită” de incapacitatea temporară de muncă pentru a evita protecția jobului.

Această protecție se aplică indiferent de cauza pentru care salariatul este în concediu medical — boală obişnuită, accident sau sarcină — atâta vreme cât forma concediului este recunoscută de legislația în vigoare și certificată de medic.

Concediul medical este o perioadă în care salariatul, pentru motive de sănătate, este incapabil de lucru și este eliberat din această stare printr-un certificat medical emis de medicul curant sau medicul de familie.

Prin concediu medical se înțelege atât concediul medical pentru boală comună, cât și cel pentru accidente, invaliditate sau sarcină.

În primul rând, salariatul nu poate fi concediat pe motiv că s-a îmbolnăvit sau pentru situații directe legate de incapacitatea temporară de muncă.

Practic, starea de sănătate nu poate constitui motiv de concediere, iar angajatorul nu poate invoca incapacitatea temporală de muncă drept cauză de desfacere a contractului.

Pe durata concediului medical, angajatorul nu poate dispune concedierea salariatului din următoarele motive:

• pentru motivul incapacităţii temporare de muncă; • pentru motivul stării de sănătate sau al boalei; • ca reacţie la exercitarea unui drept legal (de exemplu cererea de concediu medical); • pentru motivul că salariatul se află în concediu medical; • ca sancţiune pentru folosirea certificatelor medicale (întrucât acestea sunt eliberate conform legislației sanitare).

Această protecție este similară în esență cu protecția acordată femeilor însărcinate sau persoanelor în concediu de maternitate — regim de protecție specială impus de legislație.

Legea prevede excepții limitate în care concedierea este posibilă, chiar dacă salariatul se află în concediu medical.

Principalele situații sunt:

Desființarea locului de muncă – dacă salariatul este concediat pentru motive care țin de organizarea sau funcționarea unității și nu de persoana sa, cum ar fi reorganizarea posturilor sau reducerea personalului; – dacă angajatorul își încetează activitatea. În această situație, concedierea este validă, atribuindu-se ca motiv factorii obiectivi legati de locul de muncă, nu de incapacitatea temporară de muncă. Încetarea contractului de muncă la cererea salariatului – dacă salariatul solicită în mod expres încetarea contractului de muncă în perioadă de concediu medical, aceasta poate fi acceptată legal. Concedierea disciplinară pentru fapte grave – în situaţia unor abateri grave ale salariatului (ex. furt, violență, acte de sabotaj) care fac imposibilă continuarea raporturilor de muncă. – chiar în concediu medical, angajatorul poate proceda la concedierea disciplinară dacă dovedește fapta gravă și respectă procedura disciplinară impusă de Codul Muncii. În practică, judecătorii verifică dacă fapta este într-adevăr gravă și independentă de starea de incapacitate temporară de muncă.

Aceste excepții trebuie interpretate restrictiv, nu extensiv.

În orice situație de concediere (inclusiv cele de mai sus), angajatorul trebuie să respecte strict procedura prevăzută de Codul Muncii:

Angajatorul este obligat să dea salariatului înștiințare prealabilă, în scris, privind motivele concedierii, cu cel puțin 20 de zile înainte de data propusă pentru încetare.

În cazul salariatului în concediu medical, această înștiințare trebuie comunicată corect, iar dovezile de comunicare sunt esențiale.

Salariatul trebuie să fie chemat la o audiere în legătură cu motivele concedierii și are dreptul de a formula apărări. Acest drept este fundamental, inclusiv atunci când se află în concediu medical.

Concedierea trebuie să fie motivată în mod concret și să specifice, cu argumente de fapt și de drept, circumstanțele care justifică încetarea contractului.

Aceste reguli procedurale sunt identice pentru toți salariații, indiferent de starea lor (inclusiv cei aflați în concediu medical). Orice nerespectare este un viciu procedural care poate duce la anularea deciziei de concediere în instanță.

Uneori angajatorii încearcă să emită decizia de concediere cu data încetării chiar în perioada de concediu medical. Acesta este un litigiu clasic: salariatul contestă concedierea în instanță invocând dispozițiile legale.

Instanțele de judecată recunosc că orice încetare de contract pe baza incapacității temporare de muncă este nelegală.

Atunci când concedierea este motivată de reorganizare sau reducerea personalului, instanțele verifică dacă angajatorul a respectat criteriile de selecție (de exemplu: vechime, calificare, responsabilități etc.) și dacă măsura este proporțională.

Chiar dacă salariatul este în concediu medical, dacă procedura de selecție este transparentă și nediscriminatorie, instanța poate valida concedierea.

Concedierea disciplinară în timpul concediului medical este posibilă în teorie, dar în practică instanțele sunt îngrijorate să nu se folosească această cale pentru a ocoli protecția legală.

Judecătorii cer dovezi solide ale faptei grave și, mai ales, ca fapta să fie autonomă față de perioada de incapacitate medicală.

Salariatul concediat în timp ce este în concediu medical are la dispoziție trei instrumente principale:

1. Contestarea în instanță a deciziei de concediere

Codul Muncii oferă salariaților dreptul de a contesta orice decizie de concediere în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei.

Instanța poate:

– admite cererea și declara concedierea nelegală, restabilind raporturile de muncă; – constata încetarea contractului de muncă și obliga angajatorul la plata unor daune.

2. Cererea de plata a salariilor pentru perioada nedatorată

Dacă instanța constată că decizia de concediere este nelegală, angajatorul poate fi obligat să plătească salariile restante pentru perioada în care contractul nu ar fi trebuit să înceteze.

3. Daune morale

În anumite situații, salariatul poate solicita daune morale pentru concedierea nejustificată, dacă poate demonstra prejudiciul cauzat.

Un capitol distinct din lege este concediul pentru sarcină și lăuzie. Articolele Codului Muncii și cele din legislația securității sociale stabilesc că în perioada concediului de maternitate salariatul nu poate fi concediat în nicio situație, cu excepția cazurilor de desființare a postului sau încetării activității angajatorului.

Această protecție este mai solidă decât cea conferită concediului medical obişnuit și este menită să împiedice orice discriminare bazată pe sarcină sau creșterea copilului.

Instanțele românești au oferit numeroase decizii în acest sens:

• Concedierea unui salariat aflat în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă a fost calificată ca nelegală de către instanțele de fond și de apel.

• Instanța suprema Înaltă Curte de Casație și Justiție a subliniat în repetate rânduri că starea de sănătate nu poate constitui motiv de concediere. • În caz de concediere nelegală, acordarea de salarii compensatorii și daune a fost recunoscută ca soluție de remediere.

Practic, instanțele verifică motivația reală a concedierii, nu doar forma ei.