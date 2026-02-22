Cum să-ți aperi drepturile la locul de muncă. Situații în care reclamația la ITM este justificată

Atunci când consideri că angajatorul nu ți-a respectat drepturile legale sau obligațiile contractuale, primul pas recomandat este să îi transmiți o notificare oficială în care să îți exprimi nemulțumirea într-un mod civilizat și clar, astfel încât să existe o dovadă scrisă a încercării de rezolvare amiabilă a situației. Dacă angajatorul ignoră această notificare sau refuză să corecteze problemele semnalate, poți trece la următorul pas și să depui o reclamație la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM), instituția responsabilă cu respectarea legislației muncii.

Există mai multe situații concrete în care un angajat este îndreptățit să sesizeze ITM-ul. Printre acestea se numără neplata salariului pentru munca prestată sau acordarea unui salariu mai mic decât minimul pe economie, neacordarea repausului săptămânal legal, solicitarea de ore suplimentare fără plata corespunzătoare, obligația minorilor de a presta muncă peste limitele legale sau lucrări care le-ar putea pune în pericol sănătatea.

De exemplu, dacă ai nemulțumiri legate de concediul de odihnă, este esențial să te informezi corespunzător înainte de a acționa. Trebuie să știi care este numărul legal de zile de concediu la care ai dreptul, cum se calculează perioadele de vechime și cum se plătesc eventualele zile neutilizate.

„Concediul de odihnă anual plătit

Este arantat tuturor salariaţilor

Durata minimă - 20 de zile lucrătoare

Sărbătorile legale în care nu se lucrează şi zilele libere plătite nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual

Perioadele de incapacitate temporară de muncă şi cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal şi concediului pentru îngrijirea copilului bolnav = perioade de activitate prestată

Concediul de odihnă se efectuează ca urmare a unor programări colective sau individuale

Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. În cazul neefectuării angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat, într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual

Salariatul este obligat să efectueze în natură concediul de odihnă

Compensarea în bani - numai în cazul încetării contractului individual de muncă

Salariaţii care lucrează în condiţii grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte persoane cu handicap şi tinerii în vârstă de până la 18 ani  concediu de odihnă suplimentar de cel puţin 3 zile lucrătoare

Concediul de odihnă poate fi întrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective

Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă cu suportarea tuturor cheltuielilor aferent”, se arată pe site-ul ITM.

De asemenea, situațiile de discriminare sau hărțuire la locul de muncă, lipsa echipamentului de protecție acolo unde acesta este obligatoriu, neplata contribuțiilor sociale sau a concediilor legale și refuzul angajatorului de a elibera documentele oficiale care atestă vechimea sau activitatea profesională sunt motive valide pentru a depune o reclamație.

O sesizare adresată ITM trebuie să includă toate datele tale de identificare, cum ar fi numele complet, CNP-ul, seria și numărul cărții de identitate, profesia, precum și adresa completă de domiciliu, pentru a permite instituției să îți transmită răspunsul. Este necesar să furnizezi și datele angajatorului, incluzând denumirea firmei, codul unic de înregistrare (CUI), adresa sediului social și a punctului de lucru, precum și numărul de telefon.

Reclamația trebuie să descrie clar și concis problema întâmpinată, să fie datată și semnată, iar în cazul depunerii online este obligatorie semnătura electronică. Orice document justificativ care susține afirmațiile tale trebuie anexat pentru a sprijini ancheta ITM.

Deși este posibil să îți dorești să rămâi anonim, legislația și procedurile ITM impun ca sesizările să conțină identitatea reclamantului, astfel încât instituția să poată răspunde oficial și să inițieze verificările necesare.

În același timp, inspectorii sunt obligați să păstreze confidențialitatea sesizării și să nu dezvăluie angajatorului cine a depus reclamația. Totuși, în practică, în cazul firmelor mici sau în situații particulare, angajatorul poate bănui sursa sesizării, mai ales dacă controlul este declanșat imediat după notificarea internă. Chiar și așa, este recomandat să nu renunți la sesizare, deoarece legea te protejează și interzice angajatorului să te sancționeze pentru că ai reclamat abuzurile.

Reclamația poate fi depusă direct la sediul ITM din județul în care lucrezi, unde vei primi un formular și un număr de înregistrare. Dacă vrei să păstrezi discreția, poți trimite petiția prin poștă, recomandat cu confirmare de primire, sau online, fie prin e-mail, fie prin formularul de petiții disponibil pe site-ul ITM. Este important ca mesajul să fie clar și la obiect, deoarece formularele online au o limită de caractere.

Legea prevede că ITM trebuie să răspundă sesizărilor în termen de 30 de zile sau, în cazul investigațiilor complexe, în termen de 45 de zile.

Dacă reclamația nu ține de competența ITM, aceasta va fi redirecționată către organul abilitat în termen de 5 zile, iar tu vei fi informat. În cazul în care ITM nu ia măsuri sau nu răspunde în termenul legal, poți să te adresezi Inspecției Muncii la nivel central, Ministerului Muncii sau instanței de contencios administrativ.

Este important de știut că ITM nu poate obliga angajatorul să îți plătească despăgubiri. Instituția poate verifica respectarea legii, poate aplica sancțiuni contravenționale, suspenda activitatea sau chiar propune cercetarea penală a angajatorului.

Recuperarea efectivă a drepturilor salariale sau a altor beneficii neacordate se realizează doar prin instanță, unde te poți reprezenta singur sau cu ajutorul unui avocat specializat în dreptul muncii.