Salariile românilor în acest an. BNR avertizează asupra costurilor cu forța de muncă

Salariile românilor în acest an. BNR avertizează asupra costurilor cu forța de muncă
Costurile cu forța de muncă rămân o sursă de îngrijorare pentru Banca Națională a României (BNR), însă evoluția lor viitoare este dificil de anticipat, în contextul unor factori care acționează în direcții opuse, au anunțat Consiliului de Administrație.

Costurile cu forța de muncă, un motiv de îngrijorare

Potrivit minutei primei ședințe de politică monetară din acest an, membrii Consiliului de Administrație au subliniat că presiunile salariale ar putea rămâne ridicate cel puțin pe termen scurt.

Aceasta se datorează atât nivelului actual și așteptat al inflației, cât și comportamentului anticipațiilor inflaționiste, dar și unor decizii de politică economică, cum ar fi majorarea salariului minim brut de la 1 iulie 2026, dar și persistentele dezechilibre structurale ale pieței muncii.

BNR

BNR. Sursă foto: Inquam /Octav Ganea

Documentul BNR menționează că dinamica costurilor salariale rămâne „preocupantă”, iar creșterea salariului minim și problemele structurale ar putea intensifica presiunile asupra remunerațiilor în sectorul privat.

Ce spune BNR

În același timp, banca centrală evidențiază că măsurile de consolidare fiscală adoptate în 2025 și la începutul acestui an, inclusiv politica salarială și managementul angajărilor din sectorul public, ar putea contribui la temperarea cererii interne și la reducerea presiunii asupra costurilor și profiturilor companiilor.

Salarii

Salarii. Sursa foto Arhiva EVZ

Pe lângă aceste măsuri fiscale, BNR atrage atenția că și alți factori ar putea influența evoluția costurilor cu forța de muncă. Printre aceștia se numără creșterea angajării lucrătorilor extracomunitari, accelerarea proceselor de digitalizare și automatizare a activităților economice, dar și tensiunile comerciale la nivel global.

Acești factori, apreciază banca centrală, ar putea avea efecte moderatoare asupra ritmului de creștere a salariilor și, implicit, asupra presiunilor inflaționiste pe piața internă.

BNR monitorizează atent

Astfel, BNR se află într-o poziție de monitorizare atentă, evaluând în permanență cum interacțiunea dintre măsurile interne și evoluțiile externe poate influența dinamica pieței muncii și costurile aferente. Membrii Consiliului subliniază că, deși există presiuni spre creștere, unele dintre mecanismele economice și structurale ar putea atenua impactul asupra salariilor și asupra economiei în ansamblu.

Proiecte speciale