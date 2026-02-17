Noi reguli cu privire la timpul de lucru pentru artiști, din martie. Ordonanța emisă de Ministerul Culturii

Ministerul Culturii a anunțat modificarea Ordonanței 21/2007, prin introducerea unor reglementări clare care vizează strict evidența timpului de lucru pentru personalul din instituțiile și companiile de spectacole și concerte. Proiectul va fi elaborat în luna martie.

Ministerul Culturii a anunțat că Ordonanța nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte va fi modificată.

Intervenția legislativă vizează introducerea unor reguli clare referitoare la evidența timpului de muncă pentru personalul de execuție.

Potrivit instituției, noile prevederi vor avea caracter general obligatoriu și vor fi aplicabile direct, fără o etapă de testare prealabilă. Autoritățile au optat pentru modificarea actului normativ în vigoare, considerând această variantă mai eficientă decât emiterea unor instrucțiuni administrative separate.

Hotărârea a fost convenită în cadrul unei întâlniri de lucru desfășurate la sediul Ministerului Culturii. Discuțiile au avut loc după retragerea instrucțiunilor referitoare la evidența unitară a timpului de muncă prestat în afara programului zilnic de lucru pentru personalul din instituțiile publice de spectacole și concerte.

La discuții au participat reprezentanți ai Ministerului Culturii, ai Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, ai organizațiilor sindicale și ai categoriilor profesionale vizate, respectiv personal artistic, tehnic, de management și de execuție.

Conform comunicatului transmis, „în urma consultărilor, participanții au concluzionat în favoarea unei intervenții directe asupra actului normativ aplicabil, prin inițierea procedurii de modificare punctuală a Ordonanței nr. 21/2007”.

Ministerul a precizat că proiectul de modificare urmează să fie redactat în prima decadă a lunii martie. Documentul va fi realizat în cadrul unui grup de lucru comun constituit la nivelul ministerului, printr-o consultare mai strânsă cu reprezentanții domeniului.

Detaliile tehnice și procedurale vor fi stabilite ulterior, prin acte normative subsecvente.

Instituția a anunțat că la ședințele grupului de lucru pot participa și alte persoane din cadrul instituțiilor de spectacole sau concerte, pe baza unei solicitări. Specialiștii interesați sunt invitați să transmită înscrierile până la data de 19 februarie, ora 17:00, la adresa de email comunicare@cultura.ro.

Pe 10 februarie, zeci de artiști au protestat în fața Teatrului Național din București față de normele trimise de ministrul Culturii cu privire la pontarea orelor de lucru.

Ulterior, ministerul Culturii a anunțat, după protest, că va revizui noile reglementări.

Amintim că, în primă fază, instituția a trimis un set de instrucțiuni companiilor de spectacole sau concerte prin care artiștii să justifice ce fac la locul de muncă sau atunci când nu sunt la job. Potrivit regulilor, personalul angajat urma să fie obligat să ponteze timpul de lucru, situația care a creat o nemulțumire imensă.

Actorii adunați în fața TNB au spus că lucrează mai mult de opt ore pe zi, chiar dacă nu sunt prezenți fizic la teatru. Au precizat, la unison, că repetă, fac sport și se pregătesc atent pentru piesele în care sunt angrenați.

„Toate măsurile astea ne afectează mai ales în zona artistică, trebuie să spunem oră de oră ce facem [...] trebuie să scrii acolo tot, ca să se convingă cine trebuie că noi muncim. Nu vreau să ridiculizăm, să spunem că noi muncim mai mult decât alții. E un alt tip de muncă. Domnul ministru a spus este obligat de Curtea de Conturi, dar nu e adevărat - Curtea de Conturi a făcut o recomandare”, a spus Mihai Călin, actor la Teatrul Național București (TNB).